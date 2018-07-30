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БАТЭ с лучшим футболистом Беларуси на борту отправился на ответный матч против ХИКа
Футболисты БАТЭ отправились на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 против финского клуба ХИК, сообщает
Путешествие в Финляндию стартовало в 9.15 от столичной станции метро «Восток». Там клубный автобус принял на борт футболистов и тренерско-административный штаб и, сделав промежуточную остановку в Уручье, через полчаса прибыл в Национальный аэропорт «Минск».
В выездной состав включены 20 игроков:
вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Захар Волков, Максим Володько, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович, Евгений Яблонский;
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;
нападающие — Михаил Гордейчук, Владислав Мухамедов, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Отметим появление в выездном списке лучшего футболиста Беларуси 2017 года Михаила Гордейчука, который долго залечивал травму.
А вот сербский защитник Неманья Милунович, который тоже долго не играет из-за травмы, в Хельсинки не полетел.
Принадлежащий компании «Белавиа» самолет CRJ-100 взмыл в воздух в 11.00.
Ответный матч БАТЭ против ХИКа пройдет 1 августа в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G Ареена» и начнется в 19.00 по минскому времени.
Фото: fcbate.by
25 июля в первой встрече команд на поле «Борисов-Арены» была зафиксирована ничья (0:0). Для выхода в следующий раунд борисовчан устроит победа или любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и так далее).
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Футболисты БАТЭ отправились на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 против финского клуба ХИК.
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