БАТЭ с лучшим футболистом Беларуси на борту отправился на ответный матч против ХИКа

Футболисты БАТЭ отправились на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19 против финского клуба ХИК, сообщает пресс-служба борисовчан.



Фото: fcbate.by

Путешествие в Финляндию стартовало в 9.15 от столичной станции метро «Восток». Там клубный автобус принял на борт футболистов и тренерско-административный штаб и, сделав промежуточную остановку в Уручье, через полчаса прибыл в Национальный аэропорт «Минск».

В выездной состав включены 20 игроков:

вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Захар Волков, Максим Володько, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Владислав Мухамедов, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Отметим появление в выездном списке лучшего футболиста Беларуси 2017 года Михаила Гордейчука, который долго залечивал травму.

А вот сербский защитник Неманья Милунович, который тоже долго не играет из-за травмы, в Хельсинки не полетел.

Принадлежащий компании «Белавиа» самолет CRJ-100 взмыл в воздух в 11.00.

Ответный матч БАТЭ против ХИКа пройдет 1 августа в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G Ареена» и начнется в 19.00 по минскому времени.

Фото: fcbate.by





Михаил Гордейчук, Антон Чичкан, Александр Глеб.





Александр Глеб и Егор Филипенко.





Станислав Драгун и Антон Чичкан.





Мирко Иванич.





Игорь Стасевич.





Дмитрий Бага и Максим Скавыш.





Главный тренер БАТЭ Алексей Бага.













25 июля в первой встрече команд на поле «Борисов-Арены» была зафиксирована ничья (0:0). Для выхода в следующий раунд борисовчан устроит победа или любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и так далее).