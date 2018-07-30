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В Минске на ходу загорелась "Газель"

31.07.2018 14:02 — Разное | Tut.by  
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В Минске днем 31 июля на улице Притыцкого сгорела «Газель». Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

Как рассказали в ГАИ, «Газель» под управлением 44-летнего водителя ехала со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута. В районе дома № 17 по улице Притыцкого автомобиль загорелся.

«Сообщение о возгорании грузового автомобиля поступило в 10.37. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, машина горела открытым пламенем. В 10.46 работники МЧС ликвидировали возгорание», — сообщили в МГУ МЧС.


В результате пожара пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

По словам водителя, автомобиль буквально неделю назад прошел государственный технический осмотр.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам водителя, автомобиль буквально неделю назад прошел государственный технический осмотр.
 
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