В Минске днем 31 июля на улице Притыцкого сгорела «Газель». Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Как рассказали в ГАИ, «Газель» под управлением 44-летнего водителя ехала со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута. В районе дома № 17 по улице Притыцкого автомобиль загорелся.

«Сообщение о возгорании грузового автомобиля поступило в 10.37. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, машина горела открытым пламенем. В 10.46 работники МЧС ликвидировали возгорание», — сообщили в МГУ МЧС.





В результате пожара пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

По словам водителя, автомобиль буквально неделю назад прошел государственный технический осмотр.