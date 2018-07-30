Из 90-летней школы на берегу Друти сделали жилой дом: в нем 14 комнат и в каждой - печка

Необычный дом площадью 830 квадратных метров выставили на продажу в деревне Чечевичи, которая расположена на берегу реки Друть (Быховский район, Могилевская область). Хозяйка дома Инна рассказала, что дом — это здание бывшей школы, построенное в 1928 году. Несколько лет назад семья Инны покупала это здание под аугроусадьбу, но так и не осуществила свою задумку и вынуждена была выставить объект на продажу.



Фото: realt.by

— Переоформление здания школы в жилой фонд заняло очень много времени, но это того стоило, — вспоминает Инна. — По документам год постройки здания — 1930-й, но есть сведения, что это было двумя годами ранее. Получается, что в текущем году школе было бы 90 лет. Здание пережило войну, в нем до 2006 года еще учились дети.

По словам Инны, школа была построена на совесть и до сегодняшних дней сохранилась в отличном состоянии.



Фото: realt.by

— В здании тринадцать или четырнадцать комнат, в каждой есть печка. Потолки в доме очень высокие: в коридорах — 4,2 метра, в комнатах — 3,6. Чуть больше трех метров высота дверей.



Фото: realt.by

По словам хозяйки, здание они покупали с целью сделать в нем усадьбу для туристов. Но дело оказалось хлопотным, и от идеи этой пришлось отказаться.



Фото: realt.by

— Сюда надо вкладывать и средства, и время. Уверена, что по итогу усадьба себя оправдает. Место тут уникальное: дом стоит на берегу реки Друть, участок — 300 соток (25 соток в собственности, остальное — в аренде).



Фото: realt.by

Продают объект за 85 тысяч долларов в эквиваленте.