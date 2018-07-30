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"Когда узнавали, что 27 лет и не замужем, на работу не хотели брать". Как юрист построила карьеру в EPAM

31.07.2018 13:58 — Разное | Tut.by  
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"Уверена, что личная жизнь и развитие человека как специалиста никак не связаны. Я считаю, что жесткого выбора «или семья, или карьера» нет, это миф", - убеждена 34-летняя Алеся Пухова, начальник правового отдела EPAM в Беларуси, мирового поставщика услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ. Компания насчитывает около 25 000 сотрудников. Алеся рассказала, какие вопросы ей задавали на собеседовании в EPAM, какие навыки стоит прокачивать для карьерного роста и нужно ли в 20 лет четко знать, за какие деньги и где ты будешь работать в 30.

Мы запускаем серию статей, в которых профессионалы покажут свои резюме и расскажут, что позволило им сравнительно быстро добиться карьерных успехов и занять хорошие места в успешных компаниях.


Через 4 года после вуза попала в ЕРАМ, в 31 стала начальником отдела

— В вашем резюме указаны два высших образования: юрфак БГУ (специальность «экономическое право») и Высшая школа управления и бизнеса БГЭУ (специальность «бизнес-администрирование»). Почему вы решили получить второе образование?

— После окончания юрфака было внутреннее ощущение, что просто голой юриспруденции, особенно в сфере экономики и бизнеса, может быть маловато. Знать, как составляются договоры, хорошо. Но знать весь процесс сделки и понимать ее эффективность для бизнеса лучше. Поэтому и было принято это решение. В моем выпуске я была такая не одна. Некоторые однокурсники стали получать второе образование, еще не окончив первое, после трех лет обучения — тогда была такая возможность. И потом они успешно работали в крупных государственных и частных компаниях. Так что получать второе образование, равно как и иные смежные профессиональные знания, имеет смысл. Нужно только правильно определиться с направлением.

— В графе дополнительное образование значится повышение квалификации в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ и стажировка в Академии экономики Шлесвиг-Гольштейн (Германия). Дала что-то эта стажировка?

— Повышение квалификации и заграничная стажировка была во время получения второго высшего образования. Стажировка, наверное, дала больше, чем само обучение. У нас образование больше академическое, теоретическое. А в Германии вместо лекций были тренинги: нам давали теорию, и мы тут же ее проиграли на практике, вживляли в навыки. Одна треть занятий была в аудиториях, треть времени мы ездили по топовым организациям, где их руководители делились с нами своим опытом, и еще одна треть была неформальной, где нас учили таким мелочам в бизнесе, о которых в университете не расскажут. К примеру, как предлагать визитку, чтобы это было вежливо, как проводить неформальные деловые встречи.

В одной крупной рекламной компании нас отвели в просторную комнату, в которой многоуровневый пол был сделан наподобие огромного дивана. Чтобы войти в комнату, нужно было снимать обувь. Кто-то здесь лежал в наушниках и смотрел в окошко, кто-то полусидя работал с ноутбуком, некоторые совместно рисовали на планшетах… Увидев наше удивление, нам объяснили: новые идеи часто приходят в спокойном и расслабленном состоянии, а основная задача этих людей — быть идейными. Для меня в 2009 году это было абсолютно в диковинку, ведь на наших заводах о таком и подумать не могли, да и в частном секторе такого не было, ведь «площади стоят денег и должны приносить доход от рабочих мест»!

— После университета до ЕРАМ у вас было три места работы. Почему долго не задерживались на одном месте?

— После окончания обучения в вузе на бюджетной форме я должна была пройти обязательную отработку по распределению и с большим трудом осталась в Минске, получив работу юрисконсульта на государственном предприятии НПО «Центр». Это был хороший опыт в том плане, что на государственных предприятиях пытаются делать все строго по букве закона и регламенту, для первого опыта юриста лучше и не придумаешь. Но отголоски «плановой экономики» и сложности в принятии новых веяний управления мешают развитию таких предприятий. А если нет развития самой бизнес-структуры, то и развитие ее сотрудников под большим вопросом. Поэтому я решила уйти в частный сектор. К тому же мой однокурсник как раз занимался небольшим бизнесом в строительстве и пригласил меня к себе. Это были две компании: одна строила, другая закупала стройматериалы. Но маленький частный бизнес оказался неустойчивым, потому что зависел от общей экономической ситуации в стране. Стало меньше заказов, возникли личные разногласия, поэтому я снова решила уйти. В никуда. Мне было тогда 27 лет.


— Страшно было уходить в никуда?

Это был достаточно стрессовый момент. Работы нет, машина куплена в кредит, нужно за что-то жить… Я стала делать то, что раньше даже не пробовала — к примеру, писать юридические статьи и преподавать. Причем вакансий преподавателя или автора статей не было. Я просто стучала «во все двери», выбрала несколько образовательных центров и редакций журналов, разослала им прекрасное письмо про себя, свое образование, опыт, зарубежные навыки, и это сработало — мне позвонили из одного центра и предложили вести правовой блок в курсе повышения квалификации главных бухгалтеров, а также предложили прислать наработки каких-то статей в редакцию журнала. Поэтому эпизодическая работа появилась. Одновременно я разместила свое резюме на jobs.tut.by, читала отклики, ходила на собеседования. Слышала роковое «спасибо, мы вам перезвоним». Всем нравилось мое резюме, но когда доходило до обсуждения семейного положения: 27 лет, не замужем и без детей, казалось, что интерес к моей кандидатуре снижался. И это ожидаемо, потому что мало кто хочет нанимать сотрудника, который скоро может уйти в декрет.

Но через три месяца меня пригласили EPAM на вакансию ведущего юрисконсульта отдела правовой работы. Первое собеседование было с моим будущем руководителем. Тогда компания стояла на пороге строительства и расширения, и мой опыт юриста в строительстве как раз был бы полезен. Потом было второе собеседование — уже с генеральным директором, тогда еще Сергеем Дивиным, и со специалистом рекрутинга.

Несмотря на то что Сергей Дивин тоже имеет юридическое образование, мне больше задавали абстрактные вопросы, на которые в принципе нет правильных ответов, но человек раскрывается как личность. Например, спросили, какой вид спорта предпочитаю.

По наклонности к тем или иным активностям можно понять, командный ты игрок или склонен к самостоятельной работе.

— Что вы ответили?

—  Групповые занятия пилатесом.


В тренде — переговоры и медиация

— В 2015 году, проработав 4 года ведущим специалистом правового отдела, вы стали его руководителем. Что этому поспособствовало?

—  В отделе было четверо сотрудников. Мой начальник пошел на повышение, на освободившуюся позицию компания не стала искать человека на стороне и предложила эту роль взять мне. Одна из причин — успешное завершение проектов по строительству нового административного здания и жилых домов для сотрудников, а также открытие и заселение первых в Беларуси арендных домов. К примеру, мы во время строительства отказались от генерального подрядчика и осуществляли руководство стройкой административного здания самостоятельно. Это больше 100 договоров с более чем 40 контрагентами. В стройке без конфликтов никак, и мне пришлось заниматься их разрешением. Результат моей работы — лишь одно судебное разбирательство, и то потому, что мы не смогли найти подрядчика, чтобы дооформить необходимые документы, и были вынуждены обратиться в суд. Все остальные конфликты заканчивались пожатием рук.

Думаю, особую роль сыграл мой опыт в области коммуникации и переговоров. Я читала огромное количество соответствующей литературы, брала отдельные обучающие курсы, например, по сложным и жестким переговорам у кандидата психологических наук Сергея Шеина. Это было интересно и полезно, но со временем понимаешь, что не все можно достигать жесткими авторитарными методами. Стала искать новые методики и случайно в 2013 году нашла информацию, что в УПУ «Центр медиации и переговоров» идет набор на курсы медиаторов. Это специалисты по мирному урегулированию споров и конфликтов. Компания меня поддержала и даже оплатила это обучение. Принципы и механизмы медиации мне очень подошли, я поняла, что это отменно работает. Медиация — это про умение понять истинные интересы сторон и положить их в основу договоренностей. Такой подход помогает решать многие конфликты, и я его активно использую. У нас в кабинете стоит диванчик, который многие уже называют «диванчиком психологической разгрузки», а юридический отдел обрел репутацию арбитра, который поможет разобраться и разрешить конфликт без лишних эмоций.

Сегодня в моей практике разрешение конфликтов в суде — это последняя, вынужденная мера.

— В резюме указано, что уровень вашего английского upper intermediate. Это сыграло роль при приеме на работу в «ЭПАМ Системз»?

— На момент моего прихода в компанию этого уровня было вполне достаточно. В первую очередь компании нужен был юрист для активных действий на территории Беларуси, поэтому важнее, наверное, был уровень грамотного русского языка, а для общения с американскими коллегами мой английский был весьма приемлем.

Успевать все до 18.00

— Семейный статус в резюме так и не изменился. Это издержки и цена хорошей карьеры?

— Уверена, что личная жизнь и развитие человека как специалиста никак не связаны. Я считаю, что жесткого выбора «или семья, или карьера» нет, это миф. Развивать карьеру — это не значит сидеть на работе до 9 вечера или в выходные, заменяя семью работой. Развивать карьеру — это учиться быть максимально эффективным в нужное время в нужном месте. После 18.00 я задерживаюсь только, если это очень важный проект с поджимающими сроками, и, как правило, это происходит достаточно редко. Так же отношусь и к своей субординации. Руководство компании поддерживает такой подход, потому что человек может выдавать свой максимум на работе, когда у него в жизни все гармонично, когда есть время отдыхать и расслабляться.

Прокачивайте коммуникативные навыки

— Изначально у вас был карьерный план?

— Нет. Я знаю, что многие строят карьеру, записывая в блокнот, сколько он будет зарабатывать в таком-то возрасте и на такой-то должности. Мое планирование работает немного по-другому. Я думаю о том, чем я хочу заниматься, каким стилем жить, с какими людьми общаться. Конечно, рациональный подход к карьере никто не отменяет, но в первую очередь нужно помнить, что работа — это огромная часть нашей жизни, и она должна быть в удовольствие.


— Ваш совет тем, кто оканчивает сегодня вуз: как через пять лет попасть в хорошую компанию на хорошее место?

— При всем уважении к нашей системе высшего образования могу сказать, что стопроцентным специалистом студент из вуза не выходит. Поэтому надо быть готовым к тому, что обучение на этом этапе не заканчивается, а только начинается: нужно развивать не только освоенные, но и дополнительные навыки в выбранной области. И в первую очередь я советую прокачивать коммуникативные навыки: умение вести переговоры и решать конфликты нужны всегда и в любой сфере, будь то общение с контрагентом, или начальником, или даже родственником. В развитии человечества большую роль сыграли два умения — «умение воевать за свое» и «умение объединяться с другим». И навыкам объединяться сегодня нужно учиться в первую очередь.

— Какие дальнейшие карьерные планы?

— Я чувствую, что могу быть эффективной в проблематике и проектах более высокого уровня. На текущий момент я думаю о новых компетенциях, а не о своем карьерном месте. Оно в нужное время само меня найдет. Недавно в фейсбуке прочитала пост одной знакомой о тренинге в Гааге по переговорам в дипломатии. Я пока не собираюсь становиться дипломатом, но понимаю, что это мне может быть полезно и интересно. Поэтому, кто знает, может, в следующем году я полечу в Гаагу учиться дипломатии.

 
Теги: Минск
 
 
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