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"Будем молча отхаркивать легкие?" В Светлогорске снова нечем дышать из-за китайского завода

31.07.2018 14:50 — Разное | Партизан  
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7 июля многострадальный завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в очередной раз запустили.

"Будем молча отхаркивать легкие?" В Светлогорске снова нечем дышать из-за китайского завода
Процесс нужно наладить таким образом, чтобы оборудование было загружено на 100%. По словам администрации предприятия, именно такие условия работы должны быть на производстве, чтобы обеспечить полное уничтожение дурнопахнущих (это конечно мягко сказано) газов. Однако судя из опыта прошлых лет, добиться этого оказалось весьма сложно, пишет greenbelarus.info


Обеспокоенные жители Светлогорска пишут в редакцию lovesun.by по поводу неприятного запаха

— В настоящее время производство сульфатной беленой целлюлозы работает в установленном режиме, постоянно и постепенно наращивая мощность до уровня проектной. Одновременно в рабочем порядке проводятся наладка и настройка агрегатов, узлов и механизмов производства по всей технологической цепочке. В такие моменты и происходит утечка газов с неприятным запахом в атмосферу, — цитирует слова представителя ЦКК газета «Светлагорскiя навiны».


Напомним, ранее горожане устали дышать «дурнопахнущим» воздухом и запустили флешмоб: жители публикуют фотографии в респираторах и масках и подписывают снимки хештегом #малярысветлогорска.

Кстати, ещё в 2012 году жители Светлогорска собрали 10 тысяч подписей против строительства завода белёной целлюлозы в их городе. Тем не менее, этот внушительный по объёму протест не повлиял на процесс создания предприятия: завод продолжили строить, хоть сроки сдачи проекта и переносились.

 
 
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7 июля многострадальный завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в очередной раз запустили.
 
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