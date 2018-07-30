"В случае вакансии должности президента": кто заменит Лукашенко по Конституции?

По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко находится в «рабочем режиме».









Свабода . Тем не менее, эти события вызвали интерес к тому, как формально должна развиваться ситуация в случае реальной невозможности выполнения функций президента Беларуси, передает радио





Для таких случаев предусмотрена процедура передачи власти. Согласно Конституции Беларуси, на переходный период обязанности президента возлагаются на премьер-министра.





С 2014 году председателем белорусского правительства является Андрей Кобяков. В соответствии с законом «О Совете Министров Республики Беларусь», глава правительства осуществляет президентские полномочия в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, до принесения присяги новым президентом.





Несмотря на то, что Кобяков почти четыре года возглавляет Совет Министров, о нем мало известно как о личности и руководителе, он остается в тени Лукашенко и его администрации.





Россиянин, партийный, математик и авиатор





Андрей Кобяков родился 21 ноября 1960 года в Москве в семье военного летчика. Отец из Тульской области, мать - из Ленинградской. В Беларусь семья переехала, когда Андрей был еще ребенком. Кроме общеобразовательной школы в Минске, учился во Всесоюзной заочной математической школе при Ленинградском университете.





Окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик», работал на минском механическим заводе имени Вавилова. В 1991 году получил второе высшее образование в Государственном институте народного хозяйства имени Куйбышева. Также имеет диплом Института политологии и социального управления КПБ.





До 1995 года работал на различных должностях на рогачевском заводе «Диапроектор», после чего стал заместителем начальника Службы контроля президента Беларуси.









Контролер, экономист, посол и премьер





В течение 1996-1998 годов Андрей Кобяков был заместителем председателя Комитета госконтроля, затем на два года ушел руководить концерном «Беллегпром», после чего снова вернулся в КГК, но уже на должность главы комитета.





С 2000-го до 2001 год занимал должность первого вице-премьера Беларуси, после чего почти 10 лет был вице-премьером. Параллельно в 2002-2003 годах руководил Министерством экономики и был членом Группы высокого уровня Единого экономического пространства.





В конце 2010 года был назначен на пост главы президентской администрации, но уже на следующий год возглавил посольство Беларуси в России. Впрочем, там надолго не задержался и в 2012-м вернулся в Минск . В декабре 2014 года Лукашенко назначил его премьер-министром Беларуси.





Закрытый, несамостоятельный, интегратор и переговорщик





Несмотря на имидж добродушного, улыбчивого человека, Андрей Кобяков воздерживается от публичности. В его каденцию журналистов не приглашают на заседания Совета Министров, он избегает подходить к прессе во время отчетных выступлений в Палате представителей и на других протокольных мероприятиях.





Вместе с тем он участвует во всех обязательных идеологических мероприятиях: работает с другими высокими чиновниками на субботниках, посещает важные спортивные матчи с участием Лукашенко, выезжает на встречи в трудовые коллективы.





Кобяков известен как сторонник «взвешенных» экономических реформ, лоббист евразийской интеграции и штатный переговорщик Минска во время торговых войн с Россией.





Семья премьер-министра живет в элитном поселке в Дроздах. Его жена родом из Москвы, дипломированный экономист, у них дочь и сын. Ходят слухи, что Александр Лукашенко был крестным отцом сына Кобякова.