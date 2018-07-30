ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин снова наращивает внутренний валютный госдолг

31.07.2018 14:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По данным Министерства финансов Беларуси, внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 80,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь-июнь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 255,5 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 190,6 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.

При этом в июне было размещено валютных облигаций среди физических и юридических лиц на сумму порядка 50 млн. долларов США в эквиваленте — за январь-май было размещено 205 млн. долларов США. Погашение в рамках внутреннего валютного госдолга за полугодие составило 190,6 млн. долларов. При этом в июне объем погашения составил 19, 1 млн. долларов США.

Как сообщалось ранее, в июне Минфин провел размещение облигации 250-го выпуска  и доразмещал облигации 247 выпуска ( сумма доразмещения составила около 400 тыс. доларов), пишет belrynok.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства финансов Беларуси, внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 80,2...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марс подошел к Земле ближе всего за 15 лет. Белорусы могут увидеть "яркий блеск" на небе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика