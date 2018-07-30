Если до этого заказуха публиковалась исключительно на ряде типичных кремлёвских "помоек", то теперь в ход пошла и форма «инсайдов».





1863x.com провел забавный эксперимент, чтобы доказать, что не стоит доверять большинству российских источников, какими бы убедительными они ни хотели казаться. Сайтпровел забавный эксперимент, чтобы доказать, что не стоит доверять большинству российских источников, какими бы убедительными они ни хотели казаться.





Один из крупнейших российских «политическо-инсайдерских» каналов «НЕЗЫГАРЬ» с недавнего времени начал активно писать на беларускую тематику, хотя до этого к нашей стране в течение полутора лет проявлял стойкое равнодушие.









Один из пользователей натолкнул нас на мысль проверить адекватность модераторов канала. Дело в том, что он принимает «сливы и инсайды» себе на почту — nzgnzg@protonmail.com





Было решено подготовить для них специальный супер-секретный инсайд. Если честно, веры в то, что они поведутся на откровенную чушь, было крайне мало. На удивление, достаточно быстро от них пришёл ответ.





И тут нас понесло. Еле удерживаясь от хохота, мы стали писать в духе комедийной конспирологии, которая расмешит любого, кто следит за беларускими реалиями. Достаточно было сохранять риторику условных трудовых обезъянок Регнума.

#1#

Если честно, и в этот момент было сложно поверить, что они поведутся. Ведь пару запросов в Гугл, легкий факт-чекинг, и уже можно было бы заподозрить неладное. Тот же Зянон Станиславович никогда не поддерживал Хиллари Клинтон и жестко критиковал Демократическую партию США.





НЕЗЫГАРЬ скомпилировал и выпустил следующее . Но, ближе к ночи,









Вот и всё. Авторитетный «инсайдерский канал» на 160 000 человек постит абсолютную чушь и фантазию, которая писалась за 5 минут.