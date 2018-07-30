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Как "Незыгарь" получает информацию и почему ей нельзя верить
Последний месяц мы наблюдали новый вид информационной атаки на Беларусь, который осуществлялся через "new media" - Telegram-каналы.
Если до этого заказуха публиковалась исключительно на ряде типичных кремлёвских "помоек", то теперь в ход пошла и форма «инсайдов».
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Один из крупнейших российских «политическо-инсайдерских» каналов «НЕЗЫГАРЬ» с недавнего времени начал активно писать на беларускую тематику, хотя до этого к нашей стране в течение полутора лет проявлял стойкое равнодушие.
Один из пользователей натолкнул нас на мысль проверить адекватность модераторов канала. Дело в том, что он принимает «сливы и инсайды» себе на почту — nzgnzg@protonmail.com
Было решено подготовить для них специальный супер-секретный инсайд. Если честно, веры в то, что они поведутся на откровенную чушь, было крайне мало. На удивление, достаточно быстро от них пришёл ответ.
И тут нас понесло. Еле удерживаясь от хохота, мы стали писать в духе комедийной конспирологии, которая расмешит любого, кто следит за беларускими реалиями. Достаточно было сохранять риторику условных трудовых обезъянок Регнума.
#1#
Если честно, и в этот момент было сложно поверить, что они поведутся. Ведь пару запросов в Гугл, легкий факт-чекинг, и уже можно было бы заподозрить неладное. Тот же Зянон Станиславович никогда не поддерживал Хиллари Клинтон и жестко критиковал Демократическую партию США.
Но, ближе к ночи,
Вот и всё. Авторитетный «инсайдерский канал» на 160 000 человек постит абсолютную чушь и фантазию, которая писалась за 5 минут.
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Последний месяц мы наблюдали новый вид информационной атаки на Беларусь, который осуществлялся через "new media" - Telegram-каналы.
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