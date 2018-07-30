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"Незыгарь" продолжает атаковать Беларусь: Пазняк и Макей тайно помогают друг другу
Российский телеграм-канал «Незыгарь», который недавно написал про «инсульт» Лукашенко, продолжает публиковать сообщения на белорусскую тематику.
На сей раз пропагандистский телеграм-канал, позиционирующий себя как инсайдерский, опубликовал совершенно немыслимую «аналитику» — якобы Зенон Пазняк и Владимир Макей помогают друг другу.
«Незыгарь» утверждает, что Пазняка располагает влиятельными связями среди западных политиков, поэтому, мол, белорусский МИД в 2016 году через диаспору пытался связаться с Пазняком. Будто бы Позняк вышел на контакт и встретился с представителем МИД. Телеграм-канал утверждает, что в результате этой встречи были достигнуты следующие договоренности:
Позняк помогает Макею с налаживаниями нужных связей среди западных политиков.
Макей помогает Пазняку поднять в белорусском обществе темы, близкие к идеям БНФ.
Автор «Незыгаря» полагает, что именно в результате этих договоренностей в белорусском обществе стала вновь обсуждаться тема Куропат. По мнению телеграм-канала, именно таким образом, через «националистов», Макей пытается заручиться поддержкой западных политиков.
Эти фантастические измышления российского телеграм-канала можно объяснить только тем, что либо «Незыгарь» намеренно распространяет фейки о Беларуси в пропагандистских целях, либо телеграм-канал не имеет никаких серьезных источников и инсайдеров в Беларуси, пишет
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Российский телеграм-канал «Незыгарь», который недавно написал про «инсульт» Лукашенко, продолжает публиковать сообщения на белорусскую тематику.
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