"Незыгарь" продолжает атаковать Беларусь: Пазняк и Макей тайно помогают друг другу

На сей раз пропагандистский телеграм-канал, позиционирующий себя как инсайдерский, опубликовал совершенно немыслимую «аналитику» — якобы Зенон Пазняк и Владимир Макей помогают друг другу.





«Незыгарь» утверждает, что Пазняка располагает влиятельными связями среди западных политиков, поэтому, мол, белорусский МИД в 2016 году через диаспору пытался связаться с Пазняком. Будто бы Позняк вышел на контакт и встретился с представителем МИД. Телеграм-канал утверждает, что в результате этой встречи были достигнуты следующие договоренности:





Позняк помогает Макею с налаживаниями нужных связей среди западных политиков.





Макей помогает Пазняку поднять в белорусском обществе темы, близкие к идеям БНФ.









Автор «Незыгаря» полагает, что именно в результате этих договоренностей в белорусском обществе стала вновь обсуждаться тема Куропат. По мнению телеграм-канала, именно таким образом, через «националистов», Макей пытается заручиться поддержкой западных политиков.





Наша нива Эти фантастические измышления российского телеграм-канала можно объяснить только тем, что либо «Незыгарь» намеренно распространяет фейки о Беларуси в пропагандистских целях, либо телеграм-канал не имеет никаких серьезных источников и инсайдеров в Беларуси, пишет











