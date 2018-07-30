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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7%
31.07.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты
Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $288,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.
Об этом
Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 423,2 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $213,4 млн - банкам КНР, $199,6 млн - правительству России, $176,6 млн - ЕФСР, $32,5 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.
Государственный долг Беларуси на 1 июля составил Br42 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br207,2 млн, или на 0,5%. Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br80,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%. За январь-июнь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $255,5 млн.
Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физлиц на сумму $190,6 млн и Br23,1 млн.
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Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $288,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.
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