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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7%

31.07.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7%
БЕЛТА

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $288,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве финансов Беларуси. В январе-июне привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 226,7 млн, в том числе $600 млн - еврооблигации, $457 млн - правительства и банков России, $93,8 млн - банков КНР, $73,3 млн - МБРР, $2,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7% Сколько Беларусь должна выплатить по внешним долгам в текущем году?

Погашение внешнего госдолга с начала года составило $1 млрд 423,2 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $213,4 млн - банкам КНР, $199,6 млн - правительству России, $176,6 млн - ЕФСР, $32,5 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил Br42 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br207,2 млн, или на 0,5%. Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br80,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%. За январь-июнь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $255,5 млн.

Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физлиц на сумму $190,6 млн и Br23,1 млн.
 

 
 
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Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $288,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.
 
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