Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Министерством здравоохранения Республики Казахстан от 15.06.2018 г. № 6 ПГВр, что имеет место факт реализации на потребительском рынке Казахстана чая, несоответствующего требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) по наличию запрещенных в чае синтетических красителей, по микробиологическим показателям (превышение допустимого уровня плесени в 2-10 раз), а также по маркировке (отсутствие даты изготовления, единого знака обращения ЕАС).

В соответствии с пунктом 13 Порядка взаимодействия уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 года № 149, информирует о введении временных санитарных мер по запрету ввоза и реализации чая, производства Пакистан:

«Аl Barkat special super tea», 125 граммов (производитель «А. Mughal General Traders»);

«Gajjal’s Tea Gold», производитель KPK «Gajjal’s»;

«Аllаmа», производитель «МТI medical Pvt»;

«Allied Tea», производитель «S.I.T.E. Karachi»;

«Рас Tea», производитель «Zaib-un-Nisa street Sadar Karachi»;

«Premium Gold Tea» поставщик «АВА групс LLP» KPK.

Врач-гигиенист Т.А. Сосновская.