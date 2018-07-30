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Туристам: остров Пасхи ограничивает туризм
Новые правила разрешают оставаться на острове 30 дней вместо прежних 90.
Конгресс Чили проголосовал за ограничения ещё в марте. Вскоре установят и максимальное число приезжих. По словам местных властей, иностранцы причиняют значительные неудобства и наносят урон уникальной культуре острова.
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Новые правила разрешают оставаться на острове 30 дней вместо прежних 90.
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