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В Бресте двух военнослужащих приговорили к трем месяцам ареста за издевательства над сослуживцами
31.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Суд Московского района Бреста огласил приговор в отношении двух военнослужащих срочной службы за издевательства над сослуживцами, сообщила
Молодые люди призваны на службу в одну из частей Бреста. Фигурантам по 19 лет. Один из них прибыл из Гомеля, дослужился до младшего сержанта. Его сверстник из Жабинковского района получил звание сержанта. Оба неоднократно превышали свои служебные полномочия, "воспитывая" молодое пополнение. Они применяли к подчиненным физическую силу, унижали. За издевательства было возбуждено уголовное дело.
Обвиняемые своей вины не признали, объясняя показания свидетелей и потерпевших оговором. Суд Московского района Бреста признал обоих парней виновными в превышении служебных полномочий повторно, гомельчанина также в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Молодым людям назначено наказание в виде трех месяцев ареста. Кроме того, жителю Жабинковского района на четыре года запрещено занимать должности младших командиров ВС.
Обвиняемым зачли в срок отбытия наказания три месяца, которые они провели в СИЗО во время следствия и рассмотрения уголовного дела в суде.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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Суд Московского района Бреста огласил приговор в отношении двух военнослужащих срочной службы за издевательства над сослуживцами, сообщила БЕЛТА...
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