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В Жлобинском районе выявлен факт замора рыбы

31.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе выявлен факт замора рыбы

В реке Добосна, в районе агрогородка Красный Берег, 29 июля была обнаружена погибшая рыба (в основном окунь).

Работники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии в шести контрольных точках взяли пробы воды для проведения анализа на содержание в ней кислорода, а также других опасных веществ. Помимо этого был проведён осмотр 25 километров русла реки. Источника сброса сточных вод в не выявлено.

В результате исследования проб установлено, что в поверхностной воде низкое содержание кислорода, остальные показатели находятся в пределах нормы.

Замор рыбы произошёл из-за сильных дождей и  повышения температуры воздуха, что способствовало интенсивному гниению водной растительности и выделению газов. Это и явилось причиной гибели рыбы.

По материалам межрайонной инспекции подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

По состоянию на 30 июля зафиксировано 3 факта гибели рыбы в Рогачёвском, Буда-Кошелёвском, Жлобинском районах по причине низкого количества растворённого в воде кислорода, сообщает Гомельский областной комитет природных ресурсов и окружающей среды. При выявлении гражданами фактов гибели рыбы необходимо проинформировать облкомитет по телефонам: 8(0232)-23248, 25-28-02.

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В реке Добосна, в районе агрогородка Красный Берег, 29 июля была обнаружена погибшая рыба (в основном окунь). Работники Жлобинской межрайонной инспекции...
 
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