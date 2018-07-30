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Кобяков поручил МАРТ оперативно реагировать на рост цен
Премьер-министр Андрей Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен.
Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает
Обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, премьер-министр поручил обеспечить контроль и вместе с губернаторами оперативно принимать все необходимые меры по сдерживанию
Глава правительства обратил внимание, что инфляция находится на минимальном уровне за всю историю суверенной Беларуси, и это очень важный показатель для обеспечения макроэкономической сбалансированности.
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Премьер-министр Андрей Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен.
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