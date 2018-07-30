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Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск

31.07.2018 15:40 — Разное | Myfin  
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Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск
Разработчики World of Tanks официально показали карту «Минск»

31 июля 2018 года — Сегодня в самом центре города, в минской городской Ратуше, команда разработки World of Tanks провела первый показ карты «Минск». С вводом локации в игру столица Беларуси станет в один ряд с такими городами, как Лос-Анджелес, Лондон и Нью-Йорк, уже представленными в популярных во всем мире компьютерных играх.

В центре внимания — территория между цирком и площадью Победы времен 70-х годов прошлого века, один из наиболее популярных и узнаваемых районов столицы среди горожан и туристов. По легенде в городе проходит учебная эвакуация, улицы опустели, небо патрулируют вертолеты МИ-24А.

«К разработке мы подходили с особенной тщательностью, — говорит Юрий Курявый, директор по оперированию World of Tanks в СНГ. — Город в игре увидят миллионы наших поклонников по всему миру. Возможно, оценив карту, игроки захотят посетить настоящий Минск. Тем более теперь гости могут воспользоваться 30-дневным безвизовым режимом».

Над картой в течение 10 месяцев трудились более 45 художников. В процессе производства локации специалисты изучили множество архивных материалов и исторических фотографий, а также консультировались со штатной командой историков.

Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск
 
Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск
 
Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск
 
Разработчики World of Tanks официально показали карту Минск
 

«Мы хотели воссоздать послевоенный, но уже отстроенный Минск», — рассказывает Илья Фукалов, продуктовый менеджер World of Tanks. — Довоенный город был слабо узнаваем, изобилуя деревянными постройками и зданиями, которых сейчас уже нет. После войны Минск был разрушен почти полностью. Поэтому мы выбрали временной отрезок, в котором уже хорошо узнаются очертания современного города». 

Город воссоздан с максимальным уважением к истории, при этом для улучшения игрового процесса разработчики пошли на некоторые допущения: изменена геометрия зданий в дипквартале, в парке им. Янки Купалы добавлен перепад высот, а расстояние от парка Горького до Оперного театра сократилось. Но даже с учетом этих изменений Минск узнается с первого взгляда.

 
Теги: Минск
 
 
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Столица Беларуси воссоздана в стилистике 70-х годов на основе исторических материалов.
 
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