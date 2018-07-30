

Разработчики World of Tanks официально показали карту «Минск»

31 июля 2018 года — Сегодня в самом центре города, в минской городской Ратуше, команда разработки World of Tanks провела первый показ карты «Минск». С вводом локации в игру столица Беларуси станет в один ряд с такими городами, как Лос-Анджелес, Лондон и Нью-Йорк, уже представленными в популярных во всем мире компьютерных играх.

В центре внимания — территория между цирком и площадью Победы времен 70-х годов прошлого века, один из наиболее популярных и узнаваемых районов столицы среди горожан и туристов. По легенде в городе проходит учебная эвакуация, улицы опустели, небо патрулируют вертолеты МИ-24А.

«К разработке мы подходили с особенной тщательностью, — говорит Юрий Курявый, директор по оперированию World of Tanks в СНГ. — Город в игре увидят миллионы наших поклонников по всему миру. Возможно, оценив карту, игроки захотят посетить настоящий Минск. Тем более теперь гости могут воспользоваться 30-дневным безвизовым режимом».

Над картой в течение 10 месяцев трудились более 45 художников. В процессе производства локации специалисты изучили множество архивных материалов и исторических фотографий, а также консультировались со штатной командой историков.











«Мы хотели воссоздать послевоенный, но уже отстроенный Минск», — рассказывает Илья Фукалов, продуктовый менеджер World of Tanks. — Довоенный город был слабо узнаваем, изобилуя деревянными постройками и зданиями, которых сейчас уже нет. После войны Минск был разрушен почти полностью. Поэтому мы выбрали временной отрезок, в котором уже хорошо узнаются очертания современного города».

Город воссоздан с максимальным уважением к истории, при этом для улучшения игрового процесса разработчики пошли на некоторые допущения: изменена геометрия зданий в дипквартале, в парке им. Янки Купалы добавлен перепад высот, а расстояние от парка Горького до Оперного театра сократилось. Но даже с учетом этих изменений Минск узнается с первого взгляда.