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Погодные условия будут складываться благоприятно для проведения уборочных работ

31.07.2018 17:10 — Разное | Интерфакс  
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Белгидромет прогнозирует благоприятные условия для проведения уборочных работ.

"В ближайшее время погодные условия будут складываться вполне благоприятно для проведения уборочных работ, ожидаемая теплая погода ускорит дозревание хлебов", - говорится в сообщении Белгидромета.

Как отметили в ведомстве, в последние дни погодные условия для созревания и просыхания зерна колосовых культур на территории Беларуси улучшились, что позволило увеличить темпы уборочных работ.

"По последним данным у ярового ячменя и овса на неубранных наблюдаемых полях отмечается в основном восковая и полная спелость зерна. У яровой пшеницы на основных массивах наблюдается восковая спелость зерна, в южном регионе страны и местами в Гродненской области наступила полная спелость. Налив зерна, главным образом у яровой пшеницы, продолжается на отдельных наблюдательных участках в Витебской и в Могилевской областях", - проинформировали в Белгдиромете.

При этом, продолжили там, влажность зерна уменьшилась, но в основном еще повышенная и составляет от 16% до 24%, местами в Витебской и в Могилевской областях достигает 26-32%.

"По сведениям ряда метеостанций в южной части и на западе республики влажность убираемого зерна близка к кондиционной – 13-15%, на отдельных участках здесь влажность зерна уже ниже кондиционной – 10-11%",  - отметили синоптики.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по состоянию на 31 июля в республике намолочено 2 млн 311,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (без кукурузы). Убрано 801,9 тыс. га или 37,5% площадей. Средняя урожайность составляет 27,4 ц/га (на ту же дату прошлого года - 36,4 ц/га).

Как сообщалось, в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси планировалось собрать 9 млн тонн зерна в весе после доработки, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн. В то же время, засуха в июне привела к гибели около 5% посевов сельхозкультур, еще около 15% было повреждено.

По новому прогнозу валовой сбор зерна в Беларуси в весе после доработки (с учетом кукурузы) в 2018 году составит 7,8 млн тонн.

В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в республике было произведено 7,99 млн тонн зерна.

 
 
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Белгидромет прогнозирует благоприятные условия для проведения уборочных работ. "В ближайшее время погодные условия будут складываться вполне благоприятно для...
 
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