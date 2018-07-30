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Погодные условия будут складываться благоприятно для проведения уборочных работ
Белгидромет прогнозирует благоприятные условия для проведения уборочных работ.
"В ближайшее время погодные условия будут складываться вполне благоприятно для проведения уборочных работ, ожидаемая теплая погода ускорит дозревание хлебов", - говорится в сообщении Белгидромета.
Как отметили в ведомстве, в последние дни погодные условия для созревания и просыхания зерна колосовых культур на территории Беларуси улучшились, что позволило увеличить темпы уборочных работ.
"По последним данным у ярового ячменя и овса на неубранных наблюдаемых полях отмечается в основном восковая и полная спелость зерна. У яровой пшеницы на основных массивах наблюдается восковая спелость зерна, в южном регионе страны и местами в Гродненской области наступила полная спелость. Налив зерна, главным образом у яровой пшеницы, продолжается на отдельных наблюдательных участках в Витебской и в Могилевской областях", - проинформировали в Белгдиромете.
При этом, продолжили там, влажность зерна уменьшилась, но в основном еще повышенная и составляет от 16% до 24%, местами в Витебской и в Могилевской областях достигает 26-32%.
"По сведениям ряда метеостанций в южной части и на западе республики влажность убираемого зерна близка к кондиционной – 13-15%, на отдельных участках здесь влажность зерна уже ниже кондиционной – 10-11%", - отметили синоптики.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по состоянию на 31 июля в республике намолочено 2 млн 311,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (без кукурузы). Убрано 801,9 тыс. га или 37,5% площадей. Средняя урожайность составляет 27,4 ц/га (на ту же дату прошлого года - 36,4 ц/га).
Как сообщалось, в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси планировалось собрать 9 млн тонн зерна в весе после доработки, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн. В то же время, засуха в июне привела к гибели около 5% посевов сельхозкультур, еще около 15% было повреждено.
По новому прогнозу валовой сбор зерна в Беларуси в весе после доработки (с учетом кукурузы) в 2018 году составит 7,8 млн тонн.
В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в республике было произведено 7,99 млн тонн зерна.
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Белгидромет прогнозирует благоприятные условия для проведения уборочных работ. "В ближайшее время погодные условия будут складываться вполне благоприятно для...
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