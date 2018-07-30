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Кобяков считает позитивными итоги работы экономики в I полугодии

31.07.2018 17:07 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков констатирует позитивные итоги работы экономики в первом полугодии.

"В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные главой государства. Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста", - сказал А.Кобяков на заседании правительства во вторник.

Премьер-министра цитирует госагентство БелТА.

А.Кобяков напомнил, что ВВП Беларуси за январь-июнь 2018 года вырос на 4,5% при прогнозе роста 2,8% на этот период. Рост валового регионального продукта и производительности труда отмечен во всех регионах Беларуси.

В обрабатывающей промышленности прирост производства составил 7,9%, объем торговли вырос на 7,8%, сельхозпроизводства – на 3,9%.

По итогам января-мая положительное сальдо внешней торговли составило $310 млн, или 1,4% ВВП.  "Результат несколько лучше, чем в прошлом году, причем он получен за счет прироста экспорта товаров и услуг, прежде всего в страны вне СНГ", - сказал А.Кобяков.

Премьер также отметил низкий уровень инфляции (в июне 4,1% в годовом выражении) и сохранение стабильности на валютном рынке. На внутреннем валютном рынке за первое полугодие сформировалось положительное сальдо покупки-продажи валюты в объеме $320 млн.

При этом глава правительства заявил о росте доверия к национальной валюте. Срочные рублевые сбережения населения за первое полугодие 2018 года увеличились на Br412 млн. Их доля в общем объеме сбережений населения выросла на 3 процентных пункта.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков констатирует позитивные итоги работы экономики в первом полугодии.
 
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