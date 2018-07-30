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Обвинение против генсека ОДКБ может быть обжаловано в Апелляционном суде Армении

31.07.2018 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Защита генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова не исключает возможность обжалования в Апелляционном суде обвинения Специальной следственной службы Армении о свержении конституционного строя в 2008 году.

"В решении об обвинении есть множество спорных пунктов. Предстоит объемная работа, после чего и будет принято решение об обжаловании обвинения. На данный момент окончательного решения об обращении в Апелляционный суд не принято", - сказал адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян во вторник "Интерфаксу".

По его словам, характер и суть обвинения Ю.Хачатурову не объяснены, некоторые его права нарушены.

Вместе с тем, адвокат заявил, что Ю.Хачатуров желает "как можно скорее вернуться к исполнению своих обязанностей" (на посту генсека ОДКБ - ИФ).

Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

Ранее Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

 
 
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Защита генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова не исключает возможность обжалования в Апелляционном суде обвинения Специальной следственной службы Армении...
 
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