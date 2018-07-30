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Кобяков настаивает на снижении ставок по ранее выданным кредитам для предприятий
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявляет о необходимости снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам для промпредприятий.
"Недопустимо, когда действующие ставки по ранее выданным кредитам значительно превышают текущий уровень стоимости кредитных ресурсов. Более того, когда компенсация процентов по таким кредитам осуществляется за счет бюджета", - сказал А.Кобяков на заседании правительства во вторник.
Премьера цитирует госагентство
А.Кобяков поручил вице-премьерам "разобраться с ситуацией".
Он напомнил, что ставка рефинансирования Нацбанка в июне снижена до 10% годовых. Новые кредиты для юрлиц в рублях (без учета льготных) в июне выдавались под 11,3% годовых.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявляет о необходимости снижения процентных ставок по ранее выданным кредитам для промпредприятий. "Недопустимо, когда...
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