Wargaming ожидает 100 тысяч гостей на День танкиста в Минске, хочет превзойти американский Blizzcon

Разработчик игры World of Tanks международная компания Wargaming устроит в Минске 9 сентября масштабный праздник ко Дню танкиста.

В сообщении компании сказано, что на праздник, который проводится совместно с Минским горисполкомом и приурочен к Дню города, могут попасть более 100 тысяч человек.

"День танкиста пройдет в минском парке Победы во второй раз и обещает превзойти по территории и числу посетителей Blizzcon, крупнейший игровой фестиваль США", - сказано в сообщении.

Wargaming обещает устроить в Минске самую большую открытую площадку для видеоигр в СНГ. На ней будет размещено более 200 игровых станций, фуд-корты, организаторы анонсируют сувениры, подарки, розыгрыши призов, салют и выступления музыкантов-хедлайнеров (групп IOWA, "Бумбокс" и "Танцы минус").

"Минск примет гостей из России, Украины и многих других стран. Оценить, насколько представительным будет праздник, можно по уже приобретенным специальным пакетам "Набор на День танкиста", дающим право входа в специальную игровую зону "Премиум ангар": 43% куплены белорусами, 45% — россиянами, 4% — украинцами", - отмечают в компании. Также пакеты приобретают жители Армении, Франции, Китая, Чехии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы и США.

Организаторы пояснили, что "Премиум ангар" представляет собой отдельную игровую зону с 40 компьютерами.

Кроме того, Wargaming представила новую карту для World of Tanks, которая называется "Минск". Ожидается, что новая карта появится в игре в начале сентября – к Дню танкиста и Дню Минска.

Wargaming – созданная в Беларуси международная компания с 18-летним опытом в игровой индустрии, лидер среди free-to-play разработчиков. В частности, компания представляет такие игры, как World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. В России Wargaming представлена офисами в Санкт-Петербурге и Москве. Основной центр разработок компании находится в Минске.