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Минфин Беларуси подписал с ГПБ, Совкомбанком, Банком "ФК Открытие" и ЕАБР соглашение об организации выпуска госбумаг

31.07.2018 15:50 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси во вторник подписало с АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и Евразийским банком развития (ЕАБР) соглашение об организации размещения государственных облигаций Беларуси в российских рублях на территории России, сказано в сообщении ведомства.

В соответствии с соглашением Газпромбанк, Совкомбанк, Банк ФК Открытие назначены организаторами, а ЕАБР - соорганизатором размещения в 2018-2020 годах выпусков государственных долгосрочных облигаций Беларуси на финансовом рынке России.

Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами, сказано в сообщении.

"Выход на российский рынок запланирован министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, Минфин Беларуси планирует в этом году начать реализацию трехлетней программы заимствований на российском финансовом рынке.

Ранее правительство Беларуси поручило Минфину заключить соответствующее соглашение с российскими банками-организаторами.

Первый замглавы Минфина Максим Ермолович сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что "сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально - $100 млн в эквиваленте в год". Речь идет о долгосрочных гособлигациях в российских рублях, со сроком размещения не менее 3 лет.

Беларусь ранее размещала суверенные облигации на российском рынке. В декабре 2010 года Минфин Беларуси разместил ММВБ 2-летние бонды на 7 млрд руб. с фиксированным купоном 8,7% годовых. Организаторами сделки выступали Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк.

Беларусь в июле приняла решение, которое существенно повышает привлекательность инвестиций в суверенные облигации. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля подписал указ, согласно которому иностранные инвесторы освобождаются от уплаты налога на доходы с процентов по долговым бумагам белорусских эмитентов. Льгота распространяется и на суверенные долговые обязательства, формирующие внешний госдолг. В связи с этим в Минске рассчитывают на снижение стоимости заимствований.

Кроме того, в соответствии с указом от налогообложения (налога на доходы, НДС и подоходного налога) освобождены доходы, полученные иностранными организаторами размещения на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и связанные с защитой интересов Беларуси в инвестиционных спорах.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство финансов Беларуси во вторник подписало с АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и Евразийским банком развития (ЕАБР) соглашение об...
 
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