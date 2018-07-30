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Республиканский бюджет Беларуси за I полугодие исполнен с профицитом 4,8% ВВП

31.07.2018 14:59 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси в январе-июне 2018 года исполнило республиканский бюджет с профицитом Br2,7 млрд, или 4,8% ВВП, сказано в сообщении Минфина.

Доходы республиканского бюджета составили Br11,47 млрд (54,9% уточненного годового плана), расходы – Br8,77 млрд (43,5%).

За январь-июнь поступление НДС сложились в сумме Br3,86 млрд (50,8%), налога на прибыль – Br0,5 млрд (37,5%), акцизов – Br1,25 млрд (50,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,7 млрд (71,5% плана год).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность профинансированы на Br3,82 млрд (38%), на финансирование национальной экономики – Br1,5 млрд (55,5%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) из республиканского бюджета направлено Br1,79 млрд (45,1%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в первом полугодии исполнен с профицитом Br0,3 млрд в результате поступления доходов на Br6,7 млрд (49,5% годового плана) и расходов в сумме Br6,4 млрд (47,8% плана на год).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-июне 2018 года исполнен с профицитом Br3,4 млрд (6,1% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили Br24,4 млрд (53,2% годового плана), расходы – Br21 млрд (46,5%).

Как сообщалось, республиканский бюджет Беларуси на 2018 год запланирован с профицитом Br733,9 млн, или 0,65% ВВП, доходы - Br20,5 млрд (рост на 7,5% к доходам бюджета-2017), расходы - Br19,75 млрд (рост на 7%).

В 2017 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.

 
 
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Министерство финансов Беларуси в январе-июне 2018 года исполнило республиканский бюджет с профицитом Br2,7 млрд, или 4,8% ВВП, сказано в сообщении Минфина. Доходы...
 
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