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Космонавта Новицкого оштрафовали за превышение скорости
Космонавт Олег Новицкий рассказал, как его машину в Беларуси зафиксировали камеры контроля скорости.
На днях в общество «Безопасные дороги Беларуси» пожаловал необычный гость — известный летчик–космонавт Олег Новицкий. Во время визита он ознакомился с Единой системой фотофиксации нарушений скоростного режима и рассказал, как однажды был ею "пойман" на превышении.
«Я водитель с большим стажем. Стараюсь не нарушать, но как–то попал под работу этой системы. Выезжая из Беларуси во время тумана, я не заметил дорожный знак. Был идентифицирован и остановлен. Оплатил штраф. Система сработала здорово», - цитирует Новицкого
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Космонавт Олег Новицкий рассказал, как его машину в Беларуси зафиксировали камеры контроля скорости.
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