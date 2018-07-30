Космонавта Новицкого оштрафовали за превышение скорости

На днях в общество «Безопасные дороги Беларуси» пожаловал необычный гость — известный летчик–космонавт Олег Новицкий. Во время визита он ознакомился с Единой системой фотофиксации нарушений скоростного режима и рассказал, как однажды был ею "пойман" на превышении.





sb.by «Я водитель с большим стажем. Стараюсь не нарушать, но как–то попал под работу этой системы. Выезжая из Беларуси во время тумана, я не заметил дорожный знак. Был идентифицирован и остановлен. Оплатил штраф. Система сработала здорово», - цитирует Новицкого







