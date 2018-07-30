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Космонавта Новицкого оштрафовали за превышение скорости

31.07.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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Космонавт Олег Новицкий рассказал, как его машину в Беларуси зафиксировали камеры контроля скорости.

На днях в общество «Безопасные дороги Беларуси» пожаловал необычный гость — известный летчик–космонавт Олег Новицкий. Во время визита он ознакомился с Единой системой фотофиксации нарушений скоростного режима и рассказал, как однажды был ею "пойман" на превышении.

«Я водитель с большим стажем. Стараюсь не нарушать, но как–то попал под работу этой системы. Выезжая из Беларуси во время тумана, я не заметил дорожный знак. Был идентифицирован и остановлен. Оплатил штраф. Система сработала здорово», - цитирует Новицкого sb.by



 
 
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Космонавт Олег Новицкий рассказал, как его машину в Беларуси зафиксировали камеры контроля скорости.
 
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