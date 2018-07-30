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Самые прибыльные банки Беларуси в первой половине 2018 года

31.07.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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Нацбанк опубликовал результаты работы белорусских банков в январе—июне 2018 года.

banki24.by проанализировали массив данных и сделали важные выводы. 

Прибыль всех 24 действующих банков Беларуси за 6 месяцев составила 493,8 млн BYN. По сравнению с 2017 годом прибыль банковской системы выросла на 9,4%. Поскольку инфляция за полугодие была гораздо ниже (4,7%), то прибыль банков увеличилась и в реальном выражении (на 4,5%). 

С момента перехода в юрисдикцию Нацбанка регулятор дает и статистику по Банку развития. По белорусскому законодательству Банк развития является не банком, а кредитно-финансовой организацией. Тем не менее, в реальности Банк развития берет на себя большинство функций классических банков. 

Так вот, прибыль Банка развития за январь—июнь 2018 года составила 120,7 млн BYN. По отношению к 2017 году прибыль выросла на 11%. Секрет роста прибыли Банка развития прост: у него уменьшились чистые отчисления в резервы — с 59,6 до 21,5 млн BYN. 

Не будь у Банка развития падения расходов на формирование резервов, он не добился бы повышения прибыли. Для падения отчислений в резервы возможны два объяснения. Во-первых, Банк развития мог хорошо поработать над изменением качества активов. Во-вторых, там могли воспользоваться корректировкой нормативки по проблемным активам. 


Среди коммерческих банков в первом полугодии 2018-го убыточных не нашлось. При этом рост прибыли относительно 2017 года отмечался у 11 банков из 24. Первенство по объему прибыли удержал Беларусбанк — 141 млн BYN (+23,4% к 2017 году). 

С большим отставанием от Беларусбанка второе место по прибыли занял Приорбанк — 69,9 млн BYN. К 2017 году прибыль Приорбанка упала на 37,9%. У Приорбанка снизились поступления по процентным и комиссионным доходам, а также сократился вычет по отчислениям в резервы. Долю государства в Приорбанке скоро может купить Европейский банк реконструкции и развития. 

Третье место по прибыли занял БПС-Сбербанк — 57,6 млн BYN. По отношению к 2017 году его прибыль выросла на 1,1%. Это значит, что с поправкой на инфляционные процессы прибыль данного банка уменьшилась. 

На четвертом месте по прибыли оказался Белгазпромбанк — 34,6 млн BYN. Прибыль «дочки» российских госкорпораций выросла к 2017 году на 55,5%. Росту прибыли сильно подсобило падение чистых отчислений в резервы — с 24,4 до 1,2 млн BYN. 

Топ-5 по размеру прибыли замкнул Белагропромбанк. Прибыль этого банка выросла в 3 раза — до 32,9 млн BYN. Белагропромбанк мощно сократил чистые отчисления в резервы — со 161,1 до 94,7 млн BYN. 

Всего топ-5 банков обеспечили 68% прибыли системы в первой половине 2018 года (против 70,2% в 2017 году).

 
 
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Нацбанк опубликовал результаты работы белорусских банков в январе—июне 2018 года.
 
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