Десятиклассник покончил с собой после беседы с инспектором по делам несовершеннолетних

Нашей Ниве », парень вместе с компанией зашел в магазин и решил «пошутить», закинув в рюкзак знакомой сухарики. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. На выходе подростков остановили, приехала милиция. Как стало известно «», парень вместе с компанией зашел в магазин и решил «пошутить», закинув в рюкзак знакомой сухарики. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. На выходе подростков остановили, приехала милиция.





«Впоследствии он имел не самую приятную беседу в милиции. Инспектор якобы говорил ему, что это очень плохо кончится, что он там чуть ли не в тюрьму сядет и его жизнь сломана», — рассказали изданию его друзья.





Директор гимназии №5 Татьяна Шестак эту версию не подтвердила, но и не опровергла.









«Это все слухи, я не знаю. Следствие ведется, разбираются. Пока мы все скорбим, мы в горе… Ребенок очень хороший! Очень позитивный, веселый, летом работал в отрядах БРСМ», — сказала директор.



