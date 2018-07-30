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Десятиклассник покончил с собой после беседы с инспектором по делам несовершеннолетних

31.07.2018 16:35 — Разное | Партизан  
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Неделю назад покончил жизнь самоубийством десятиклассник, ученик гимназии №5 в Барановичах.

Как стало известно «Нашей Ниве», парень вместе с компанией зашел в магазин и решил «пошутить», закинув в рюкзак знакомой сухарики. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. На выходе подростков остановили, приехала милиция.

«Впоследствии он имел не самую приятную беседу в милиции. Инспектор якобы говорил ему, что это очень плохо кончится, что он там чуть ли не в тюрьму сядет и его жизнь сломана», — рассказали изданию его друзья.

Директор гимназии №5 Татьяна Шестак эту версию не подтвердила, но и не опровергла.


«Это все слухи, я не знаю. Следствие ведется, разбираются. Пока мы все скорбим, мы в горе… Ребенок очень хороший! Очень позитивный, веселый, летом работал в отрядах БРСМ», — сказала директор.


 
 
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Неделю назад покончил жизнь самоубийством десятиклассник, ученик гимназии №5 в Барановичах.
 
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