Новая газета . Алексей приехал в Донецк добровольцем летом 2014 года. Демобилизовавшись из российских ВДВ и насмотревшись телевизора, он хотел защищать "русский мир" от "фашистов", а попал за решетку. Он служил в нескольких подразделениях, а после дебальцевской операции 2015 года его и еще двоих россиян задержали сотрудники МГБ «ДНР», пишет





«Били только при задержании, — рассказывает Алексей. — А сослуживцу, пытавшемуся быковать, прострелили ладонь. Отвезли в какой-то подвал. Условия были нормальные — на полу коврики, матрасы. Предъявили обычный «букет» — незаконный оборот оружия и «отжим» имущества. Оказалось, что пока мы мерзли в окопах, вышло постановление: все оружие поставить на официальный учет. В первый же день после задержания предложили «решить по-дружески» — за 100 тысяч рублей. У меня такой суммы не было. Да и не поверил, что все серьезно. Думал, что разберутся и отпустят воевать дальше».





Через несколько месяцев Алексей понял, что ошибся. Но тогда ценник за освобождение уже вырос до миллиона. Сейчас, говорят, за «дружеское решение» требуют от 50 тысяч долларов.





«У подонков, кто реально мародерил или торговал оружием, деньги для того, чтобы откупиться, были, — продолжает Алексей. — Так что сидели в итоге идейные, кто ничего себе не нажил. Причем в «ДНР» ситуация хуже, чем в «ЛНР». Там хотя бы провели амнистию для ополченцев».





Правда, по другим данным, в «ЛНР» большинство нежелательных людей просто зачистили.





Некоторых добровольцев «закрыли» за то, что оказались не в то время не в том месте, перешли дорогу кому-то из местных начальников или стали ненужными свидетелями. К примеру, в 2014 году по официальному указанию МГБ взвод сослуживцев Алексея направили в банк изымать находившиеся там ценности.





На месте выяснилось, что в ячейках хранится несколько десятков миллионов гривен. Потом эта наличка куда-то растворилась. А всех, кто был в курсе ситуации, кинули «на яму».





Алексею пришлось уговаривать родных найти нужную сумму. В итоге удалось собрать 800 тысяч рублей. Выкуп в Ростове передали посреднику якобы за услуги адвоката. Но было и еще одно условие:





«Перед выходом я «признался» на камеру во всех возможных «преступлениях», включая такое, о чем рассказывать не хочется, — вспоминает наш собеседник. — Меня сразу предупредили, что, если попробую «качать», все это не только попадет в Сеть, но и станет поводом для уголовного преследования уже в России. Вывозили меня на границу с другими пацанами. Один сапер рассказал, что его выпустили на условиях, что он «смоет кровью». Я удивился — почему тогда везут на границу с РФ, а не в сторону фронта. Оказалось, что для него штрафбатом должна стать компания Вагнера в Сирии».





За что боролись…





Точное число граждан РФ, удерживаемых сегодня в тюрьмах «ДНР», назвать не может никто. По данным одного из офицеров "ДНР", попросившего не называть его имя, официально за четыре года было арестовано более 480 россиян. Встречались даже такие фантастические обвинения, как шпионаж в пользу России. Сейчас в СИЗО осталось около 150 человек. Судьба остальных неизвестна.





«По международным законам любого ополченца можно признать преступником, — рассуждает офицер корпуса «ДНР». — С весны по осень 2014 года у нас был полный хаос, полевые командиры реквизировали на нужды фронта, а зачастую и для себя лично любые приглянувшиеся машины и другую собственность. В лучшем случае — давали нарисованные на коленке расписки.





Комбаты обложили данью все коммерческие структуры на подконтрольной им территории — от ларьков и парикмахерских до шахт и металлургических комбинатов. Сотни тысяч беженцев уезжали, оставив дома и квартиры. Туда селились российские ополченцы, которым надо было где-то жить.





С оружием вообще был полный бардак. Продавались и покупались даже БМП. Многие, особенно те, кто был на фронте, привыкли к вольнице. И когда их начали «щемить» — удивились. Но тут пошел перегиб в другую сторону: нельзя же судить воевавших людей по законам мирного времени!»





Российский публицист Роман Манекин, переехавший в Донецк в марте 2014 года и сам дважды становившийся жертвой похищений, рассказывает, что осенью прошлого года у него на руках был список 300 граждан РФ, содержавшихся в местных СИЗО.





«В списке были только позывные, — говорит Манекин. — И поэтому я не могу утверждать, что общее количество заключенных именно триста. Если говорить о предъявленных обвинениях, то в самых тяжелых случаях речь шла об убийствах мирных граждан. Уголовный кодекс «ДНР» в таких случаях предусматривает смертную казнь. Что касается обвиняемых в «ДНР» по тяжелым статьям, то, как правило, никто из них свою вину не признает».





Также Манекин поясняет, что россиянам в донецких тюрьмах и колониях приходится особенно трудно. Ведь большинству местных передают посылки с воли, что в ужасающих условиях исправительных учреждений помогает выжить. Известны случаи, когда в СИЗО вспыхивали кровавые конфликты между ополченцами и «блатными» и «ворами в законе», сидящими еще с украинских времен.









«Смытые в унитаз»





Интересно, что следствие "ДНР" опирается во время делопроизводства как на Уголовный кодекс «ДНР», являющийся гибридом российского и украинского УК, так и на другие нормативные акты, вплоть до УПК Украинской ССР 60-х годов прошлого века.





На 30 суток любого человека могут арестовать на основании постановления, подписанного главой "ДНР" Александром Захарченко в августе 2014 года. При этом по факту люди могут сидеть годами вообще без предъявления обвинения.





Ведь кроме официальных следственных изоляторов и колоний существует и множество иных мест лишения свободы, именуемых в народе «подвалами» или «ямами».





«Большая часть ополченцев, включая россиян, сидит незаслуженно, — говорит бывший комбат «ДНР» Вадим Погодин (позывной «Керчь»). — Может процентов 10–20 реальных негодяев. Остальные либо вообще невиновны, либо совершили поступки, которые в условиях боевых действий преступлениями не являются. На меня в «ДНР» заведена сотня уголовных дел. Обвиняют в убийстве парня, которого я в глаза ни разу в жизни не видел».





Погодин говорит об убийстве 16-летнего школьника Степана Чубенко, которое произошло в июле 2014 года. Власти Украины на основе показаний свидетелей обвинили в преступлении Погодина (позже такие же обвинения ему предъявили и в «ДНР»).





Как указано в материалах уголовного дела, подростка задержали на блокпосту в Краматорске. Поводом стала желто-синяя ленточка на рюкзаке — подчиненные Погодина посчитали молодого человека активистом «Правого сектора» и после допроса расстреляли.





Сам Погодин, как выяснила «Новая газета», добил Чубенко выстрелом в затылок. Сегодня бывший комбат в разговоре с корреспондентом «Новой» отрицает причастность к убийству подростка, но при этом считает, что расстрел 16-летнего Чубенко не является серьезным преступлением: «То, что его кончили, я не считаю зазорным. Но сам такого приказа не отдавал и не участвовал».





Погодин рассказывает про российского гражданина с позывным «Варан» (из бригады «Оплот»), который был осужден на пожизненное заключение в «ДНР». Его обвинили в убийствах и в том, что он реквизировал автотранспорт.





«В бессудные казни я не верю, — говорит Погодин. — Насчет машин — да, наверное, было. Но и сам Захарченко на таких же автомобилях ездил. «Варан» командовал обороной «Петровки». Я уверен, что его убрали, чтобы спокойно можно было отдать эти позиции украинцам».





По словам Погодина, Александр Захарченко вел негласные переговоры с украинской стороной о сдаче участка, который контролировал «Варан», и некоторых других позиций. В обмен вооруженные силы Украины должны были передать войскам «ДНР» территорию донецкого аэропорта.





«Всех без разбору ребят пытаются представить уголовниками, — рассказывает Елена, родственница одного из россиян, уже несколько лет находящегося в донецком СИЗО. — Им как под копирку шьют обвинения. Пытают. Требуют оговорить себя и товарищей. А ведь даже в случае, если человек действительно совершил преступление, он имеет право на квалифицированную защиту и справедливое расследование!





Когда доходит до суда, то приговоры оказываются запредельными. С такими сроками им на свободу уже не выйти. Недавно россиянин Владимир Устьянцев (позывной «Жук»), приехавший в 2014 году из Сибири в Донбасс, возглавивший в итоге 6-ю роту бригады «Оплот» и назначенный комендантом г. Торез, получил 21 год строгого режима без права обжалования. Ему предъявили «отжимы» транспорта и помещений».





«Я не верю ни одному судебному решению «ДНР», — добавляет Погодин. — Там сейчас действует террористическая организация. У руководства "ДНР" стоят люди, которые терроризируют свой народ. Любое преступление могут повесить на человека, который просто рыкнул на какого-нибудь прихвостня Захарченко».





Собеседники газеты утверждают, что система власти, заложенная при Украине, действует в «ДНР» и сейчас, но в более концентрированном и извращенном варианте. В МВД, МГБ и прокуратуре «ДНР» служат люди, перешедшие с украинской стороны в 2015–2016 годах.





Штат некоторых силовых структур, в том числе тех, что занимаются похищениями и пытками людей, неимоверно раздут. Так, по данным, опубликованным в Сети, только в донецком УБОПе в настоящее время работает свыше 1100 сотрудников.





А еще есть подразделения полиции, МГБ, РГСО (Республиканская государственная служба охраны) и другие части. На их обмундирование, вооружение, содержание и т.д. средства выделяет Россия. Часто бойцы таких отрядов числятся в составе МЧС, МВД и даже министерства налогов и сборов, но фактически выполняют приказы главы "ДНР". При этом в окопах на переднем крае бойцы месяцами стоят без ротации.





После знаменитого декабрьского обмена пленными некоторые лица, выданные украинской стороной, сразу же были обвинены силовиками «ДНР» в шпионаже. По их словам, пытки, которые к ним применялись сторонниками киевской власти, — это просто цветочки по сравнению с тем, как мучают бывшие сослуживцы.



