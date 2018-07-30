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Агент Артема Милевского: не поступало предложений ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо", ни от "Шахтера"
Агент Артема Милевского Александр Панков в комментарии
- Конкретных от предложений от официальных лиц белорусских клубов нам не поступало. Ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо", ни от "Шахтера", ни от других команд. Не скрою, у Артема есть варианты трудоустройства, и мы сейчас их рассматриваем. Речь идет о предложениях из Украины, Венгрии... Буквально в понедельник поступило и от клуба из российской премьер-лиги.
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Агент Артема Милевского: не поступало предложений ни от БАТЭ, ни от минского "Динамо", ни от "Шахтера"
Агент Артема Милевского Александр Панков в комментарии pressball.by отметил, чту у нападающего есть предложения, но не из Беларуси.
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