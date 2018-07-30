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Облом! "Незыгарь" удалил пост о Позняке и Макее, узнав, что его "развели"
Российский телеграм-канал «Незыгарь», который перед этим написал про «инсульт» Лукашенко,
"новость" про сотрудничество Пазняка и Макея
«Незыгарь» писал, что Пазняк располагает влиятельными связями среди западных политиков, поэтому, мол, белорусский МИД в 2016 году через диаспору пытался связаться с Пазняком. Будто бы Позняк вышел на контакт и встретился с представителем МИД. В результате этой встречи были достигнуты следующие договоренности:
- Позняк помогает Макею с налаживаниями нужных связей среди западных политиков.
- Макей помогает Пазняку поднять в белорусском обществе темы, близкие к идеям БНФ.
Вскоре после этой "инсайдерской" новости стало известно, каким образом она появилась. Оказалось, что новость была просто придумана, чтобы доказать что "авторитетный инсайдерский канал" постит всякую чушь и любую фантазию.
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