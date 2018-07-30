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В Ушачском районе автомобиль насмерть сбил шедшую по обочине пенсионерку
В Ушачском районе автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщил
По предварительной информации, 31 июля около 12.00 женщина 1982 года рождения двигалась на легковом автомобиле на первом километре дороги Н3700 Ушачи — Зябки со стороны райцентра в направлении деревни Теличино Ушачского района. На подъеме дороги женщина не выбрала безопасную скорость движения, отвлеклась от управления транспортным средством и съехала на обочину, где сбила 68-летнюю женщину.
В реультате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел днем 31 июля на первом километре дороги Н3700 Ушачи - Зябки.
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