США и Китай хотят перезапустить торговые переговоры – СМИ

США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на два источника, знакомые с ситуацией.

По их данным, представители министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ проводят частные беседы в стремлении найти способы возобновить переговоры.

Вместе с тем торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и его ведомство не желают смягчать линию в отношениях с Китаем.

Конкретные сроки, темы для обсуждения и формат переговоров пока окончательно не определены, стороны согласны с необходимостью проведения дальнейших обсуждений.

На этой новости рынок акций США растет, доходность US Treasuries повышается, доллар сократил подъем.

Следующая волна американских пошлин на товары из Китая, как ожидается, вступит в силу в эту среду, она затрагивает товары стоимостью около $16 млрд в год.