ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 3,9-4,1% - министр экономики

31.07.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Прирост ВВП Беларуси по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,9-4,1%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский, выступая во вторник на заседании правительства.

"Мы надеемся, что нынешний год закончим с неплохими результатами. При прогнозе роста ВВП на 3,5% мы рассчитываем, что рост будет в рамках 3,9-4,1%. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки, чтобы мы безусловно выполняли запланированные показатели", - сказал В.Зиновский.

Главу Минэкономики цитирует госагентство БелТА.

В.Зиновский напомнил, что в первом полугодии 2018 года прирост ВВП составил 4,5%.

По его словам, "инфляция в Беларуси на рекордно низком уровне, однако ее нужно сравнивать также с инфляцией в других странах и делать соответствующие выводы". "Инфляцию нужно продолжать снижать - до уровня 3-4% в год", - полагает министр.

Как сообщалось, в соответствии с обновленным прогнозом Нацбанка, инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит 5,5%.

Ранее также сообщалось, что ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

По оценке МВФ, Всемирного банка и ЕБРР рост экономики Беларуси в 2018 году не превысит 3%.

Правительство Беларуси в проекте макропрогноза на 2019 год ожидает рост ВВП страны в рамках 2,8-4,1% в следующем году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прирост ВВП Беларуси по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,9-4,1%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский, выступая во вторник на заседании правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожинки — в Больтишках, двухтысячники — в Дотишках. В Вороновском районе продолжается уборка урожая (Фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика