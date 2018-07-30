ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 3,9-4,1% - министр экономики

Прирост ВВП Беларуси по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,9-4,1%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский, выступая во вторник на заседании правительства.

"Мы надеемся, что нынешний год закончим с неплохими результатами. При прогнозе роста ВВП на 3,5% мы рассчитываем, что рост будет в рамках 3,9-4,1%. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки, чтобы мы безусловно выполняли запланированные показатели", - сказал В.Зиновский.

Главу Минэкономики цитирует госагентство БелТА .

В.Зиновский напомнил, что в первом полугодии 2018 года прирост ВВП составил 4,5%.

По его словам, "инфляция в Беларуси на рекордно низком уровне, однако ее нужно сравнивать также с инфляцией в других странах и делать соответствующие выводы". "Инфляцию нужно продолжать снижать - до уровня 3-4% в год", - полагает министр.

Как сообщалось, в соответствии с обновленным прогнозом Нацбанка, инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит 5,5%.

Ранее также сообщалось, что ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

По оценке МВФ, Всемирного банка и ЕБРР рост экономики Беларуси в 2018 году не превысит 3%.

Правительство Беларуси в проекте макропрогноза на 2019 год ожидает рост ВВП страны в рамках 2,8-4,1% в следующем году.