В Центральноафриканской республике убиты трое журналистов из России

Тела убитых, как сообщается, были обнаружены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. «Они были убиты неизвестными вооруженными людьми», — приводит агентство слова источника.









ТАСС пишет, что у двух из трех убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий», хотя пока не располагает официальным подтверждением этой информации от властей ЦАР и комментарием российской стороны.



