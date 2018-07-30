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В Центральноафриканской республике убиты трое журналистов из России

31.07.2018 18:52 — Разное | Партизан  
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В Центральноафриканской республике (ЦАР) в ночь на 31 июля неизвестными боевиками были убиты трое журналистов, предположительно россиян. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в службах безопасности, юридических и религиозных кругах.

Тела убитых, как сообщается, были обнаружены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. «Они были убиты неизвестными вооруженными людьми», — приводит агентство слова источника.


ТАСС пишет, что у двух из трех убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий», хотя пока не располагает официальным подтверждением этой информации от властей ЦАР и комментарием российской стороны.


 
 
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В Центральноафриканской республике (ЦАР) в ночь на 31 июля неизвестными боевиками были убиты трое журналистов, предположительно россиян. Об этом сообщает агентство...
 
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