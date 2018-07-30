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Белорусского посла наградили венгерским орденом

31.07.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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Посол Беларуси в Венгрии Александр Хайновский удостоен Ордена Заслуг Венгрии (Командорского креста за гражданские заслуги), сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.



Президент Венгрии наградил белорусского дипломата за значительный вклад в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества, политических, экономических и культурных белорусско-венгерских связей. 
Орден Александру Хайновскому вручил сегодня на торжественной церемонии в Будапеште заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Жолта Чутора. 


"Эта высокая государственная награда - свидетельство близких и дружеских отношений между странами, - отметил Александр Хайновский. - Рассматриваю ее также как признание коллективных усилий посольства Беларуси в Будапеште с момента его образования". Орден Заслуг Венгрии был учрежден в 1922 году как высшая награда страны. Он имеет несколько степеней. Командорский крест - награда третьей степени, она присуждается президентом за значительный вклад в развитие отношений Венгрии с другими странами, поддержку венгерской культуры, науки и искусства.


 
 
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Посол Беларуси в Венгрии Александр Хайновский удостоен Ордена Заслуг Венгрии (Командорского креста за гражданские заслуги), сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
 
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