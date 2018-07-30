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Земляк Гончаренко, завскладом в Балашихе: видел Дашу Домрачеву, Марадону не встречал

31.07.2018 18:37 — Разное | Партизан  
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Увлекательная история о путешествии из Барановичей в Москву простого болельщика Виктора Новицкого и его племянника Кирилла Дрозда — на финал чемпионата мира благодаря компании "Coca-Cola".

Земляк Гончаренко, завскладом в Балашихе: видел Дашу Домрачеву, Марадону не встречал
Этим летом компания "Coca-Cola" разыгрывала пять поездок на двоих на полуфинал (Хорватия — Англия) и финал (Франция — Хорватия) чемпионата мира по футболу в России. Оба матча прошли в Москве на стадионе "Лужники". И вот с одним из таких счастливчиков, пишет pressball.by попавших на главный поединок, мы поговорили. При этом 35-летний холостой мужчина Виктор Новицкий оказался не только футбольным болельщиком, но и великолепным рассказчиком!

Расскажите, как выиграли поездку на двоих — на финал чемпионат мира?
Здесь довольно интересная история. Мои племянники любители "Coca-Cola". Придя с дедом в один из барановичских магазинов, они попросили купить любимого напитка. Уже дома, открыв бутылки "Coca-Cola", под одной из крышечек нашли заветную надпись "Финал"!

Я же в то время как раз был в России. Пришел вечером с работы и прочитал в интернете, что человек из Витебска выиграл поездку на полуфинал. Еще подумал: вот повезло! И тут часов в одиннадцать сестра пишет сообщение в соцсетях: у нас крышечка "Финал"! Но нам же, наверное, десять таких надо собрать? Я в ответ: да ничего больше не надо — и не вздумай выбрасывать!

В итоге на семейном совете решили отправить на финал меня с племянником. Я фанат футбола: в Москве вот хожу на ЦСКА и сборную России, в Беларуси тоже посещаю различные матчи, если получается.

Вы работаете в Москве.
Работаю завскладом в пищевой промышленности в Балашихе. Наша фирма "Астраханка" производит варенье, джемы, томатную пасту и прочие продукты.

Сколько вашему племяннику, с которым отправились на финал?
Девять лет. Сестра привезла нас из Барановичей в Национальный аэропорт "Минск" на машине. Прошли регистрацию на самолет, сели в кресла — второй ряд попался. Смотрю, вроде, знакомая личность стоит… Бьерндален?! И тут вслед за ним в самолет заходит Домрачева! У меня челюсть вообще отвисла. Говорю племяннику: Кирилл, смотри — с самой Дашей летим! Правда, в салоне постеснялся попросить их о совместном фото… 

По прилете в аэропорт "Жуковский" нас должна была встречать машина. Но мы что-то замечтались, миновали зону прилета — как оказалось, там и разминулись с водителем, хотя видели друг друга — и вообще вышли из аэропорта. Стоим, ждем, и тут из дверей появляются… Домрачева и Бьерндален! Тут уж я c фото не растерялся: значит, не зря полчаса на улице пробыли!



Потом состыковались с водителем автомобиля, который ждал нас в Жуковском в компании Александра и Юлии из Логойска, тоже выигравшими путевку на финал. Приехали в отель "Интурист Коломенское", заселились в хорошие номера, но долго не рассиживались: переоделись и вперед — получать паспорт болельщика для племянника. А мой уже был на руках. Электричка, метро, прошлись немного — получили для ребенка паспорт. Ну, что дальше? На стадион! Купили любимой "Coca-Cola", а Кирилл говорит: хочу на лице нарисовать флажок. Стояли в очереди около часа! Но уж раскрасили его от души — хорватский флаг на все лицо. А иностранцы, стоявшие рядом, улыбались и фотографировали его.

В финале вы оба переживали за Хорватию?
Да. Купили по шарфику — и болели. Эмоции, конечно, еще те! Но я-то уже был в "Лужниках", когда на первом матче после их реконструкции Россия играла с Аргентиной. А вот племянник вообще испытывал полный восторг! Наверное, что-то подобное я сам чувствовал, когда впервые попал на "ВЭБ-Арену" ЦСКА. Рот открыл от удивления — до того момента никогда не был на подобном стадионе…



На финале сидели на хороших местах и опять фотографировались в классной атмосфере. Кирилл горячо поддерживал хорватов, я вел себя спокойнее, но тоже им симпатизировал. А во время церемонии награждения дождь же начался. Думаю: ну, если попадем под него, выйдя со стадиона… Страшно подумать, как у Кирилла вся эта краска с лица потечет — вот будет красавец! Правда, повезло: пока вышли из чаши "Лужников", дождь почти прекратился. Купили на память еще два шарфа, специально сделанные под финал, и вернулись в гостиницу. Ай, думаю, гулять так гулять! Сходили еще в хинкальную, стилизованную под ресторан грузинской кухни. А на следующий день показал племяннику Красную площадь, потом прокатились на теплоходе… У меня было много впечатлений от этих дней, а у ребенка вообще море! Радовался за Кирилла и думал: если бы в его возрасте попал даже не на чемпионат мира, а просто на такой большой и красивый стадион… Довольствовался только стадионом в Барановичах, куда и ходил на матчи одноименной команды.

Коль уж вы работаете в России, наверняка, успели прочувствовать всю атмосферу чемпионата мира?
Еще в июне ходил в фан-зону, на Красную площадь… Ну очень классно! Особенно яркими и зажигательными были болельщики из латиноамериканских стран: аргентинцы, бразильцы, мексиканцы, колумбийцы, перуанцы… Да и в целом вся обстановка душевная и веселая.

Сильно расстроились поражению хорватов от французов?
Я-то нет: изначально понимал, что французы очень сильны. А ребенок сразу загрустил — и сказал мне: дядя Витя, теперь я болею за Францию! Я засмеялся: как же ты будешь за нее болеть, если у тебя флаг Хорватии на все лицо нарисован? Он и когда хорваты с россиянами играли, болел за балканцев — очень хотел увидеть Модрича и Манджукича в финале. А когда Россия выиграла у Испании, вообще плакал: жалко, мол, — сильная команда вылетела… Сестра тогда звонила, так я через нее успокаивал племянника: не могут все сильные идти дальше — кому-то надо и вылетать… 

Кстати, мы с ним не только за футбол болеем — и за хоккей тоже. Перед Новым годом ходили на матч минского "Динамо" с питерским СКА — сидели как раз там, откуда хоккеисты гостей заходили. Дети высовывают им навстречу руки — и Ковальчук своей крагой попадает Кириллу по руке. Радости парня не было предела: он до меня дотронулся! Кстати, когда приезжаю домой, всегда стараемся выбраться на футбол "Барановичей".

А почему в России болеете за ЦСКА? Может, в связи с фигурой главного тренера армейцев — белоруса Виктора Гончаренко?
В том числе. Гончаренко мой земляк — я тоже родился в Хойниках. Но вообще плотно смотреть российский чемпионат начал лет с пятнадцати. Помимо ЦСКА, нравится еще и питерский "Зенит". Порой ребята здесь уламывают на "Спартак" пойти, а я не хочу — хоть убей. Если уж хожу на ЦСКА, то ни на какой другой из московских клубов.

За кого переживаете в нашей высшей лиге?
Скажем так, больше наблюдаю за БАТЭ. Раньше еще "Гомель" нравился, но в последние годы он как-то сдулся. Кстати, футбольные новости на сайте "Прессбола" читаю каждый вечер. Знаю, Вашкевич уехал в Дубай — работать в региональном офисе ФИФА. Удачи Андрею! Нравился мне его проект "The Vashkevich", особенно когда он ездил по мелким городишкам и писал про футбол в Лепеле, Крупках… Очень интересно было читать! А вообще мониторю всю ленту ваших новостей — и выбираю самые интересные для себя.

У нас главный их поставщик сейчас — брестское "Динамо".
Ну, Марадона… Его вживую не видел. А приезд Диего в Брест, конечно, наделал шума. Вообще же если их шейх из ОАЭ — или откуда он там? — вложит еще денег в "Динамо", то, может, толк и будет. Хотя вот весело читать, как Марадона говорил, что хочет приобрести для Бреста мексиканского нападающего из ПСВ за 40 миллионов евро. Да у нас половину команд, а то и всю лигу за эти деньги можно купить! Не дорос еще наш чемпионат до таких трансферных сделок — все должно быть в разумных пределах.


В день финала ЧМ попали в интересную историю?
Да, когда получали племяннику паспорт болельщика. У меня была доверенность как у лица, сопровождающего ребенка. Подошел с ней к окошку, а там говорят: ничего не дадим, так как у вас нет ксерокопии паспорта сестры — то есть мамы Кирилла. Я говорю: как так? Мы через границу на самолете все регистрации проходим, а тут не можем получить паспорт болельщика? Летели за тысячу километров, чтобы поцеловаться здесь с вами — и не попасть с ребенком на футбол? Позвонил сестре, передал трубку, чтобы она им все подтвердила — не имеем права, и хоть ты тресни. Пусть сбросит вам фото по "вайберу" или "уотсапу", а вы распечатку сделайте. При этом у них такую распечатку сделать нельзя — и где я в обед воскресенья ее возьму? Благо в итоге менеджер все решила: хорошо то, что хорошо кончается, а то Кирилл уже успел немного расстроиться. 

Ну а попасть на чемпионат мира — это, конечно, событие, которое в жизни может не повториться. Тем более на финал! И за это мы снова хотим поблагодарить компанию "Coca-Colа".


 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Увлекательная история о путешествии из Барановичей в Москву простого болельщика Виктора Новицкого и его племянника Кирилла Дрозда — на финал чемпионата мира...
 
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