Бесславный финиш первой государственной ценной бумаги Беларуси

Ваучерная приватизация во всех постсоветских странах давно завершилась. Беларусь же по длительности и неэффективности этого процесса побила все мировые рекорды — она продолжается почти четверть века, хотя в начале 90-х годов ее планировали завершить за 5 лет.





Но какое бы решение власти ни приняли, очевидно одно: фактически чековая приватизация давно бесславно завершилась, а вместе с ней завершили свой печальный и короткий век и «пионеры» отечественных ценных бумаг – именные приватизационные чеки (ИПЧ) «Имущество». Только власти не хотят в этом признаться, стыдливо оттягивая красноречивый финиш народной приватизации.





Народную приватизацию свернули





В 1993 году Беларусь, как и многие другие страны, сделала ставку на массовую чековую приватизацию. Приватизации подлежало 2/3 государственной собственности. При этом 50% предполагалось передать в частные руки путем оплаты ИПЧ «Имущество». Кроме того, членам трудовых коллективов были установлены льготы при приобретении акций своих предприятий.





ИПЧ «Имущество» — государственные ценные бумаги Беларуси. Они были пущены в оборот в 1993 году, чтобы граждане страны могли поучаствовать в приватизации госсобственности. Целью безвозмездной чековой приватизации было провозглашено «обеспечение социального равенства в процессе приватизации на этапе перехода к рыночной экономике.





Белорусские приватизационные чеки были именными: выдавались на имя конкретного получателя. Количество чеков, выделяемых гражданину, было выражением его доли в общем объеме имущества, подлежащего безвозмездной передаче гражданам, и зависело от ряда факторов, в том числе, от стажа его работы, возраста и т. д. Например, лицам в возрасте от 16 до 20 лет выдавалось 20 чеков, от 20 до 30 лет – 30 чеков, от 35 до 40 лет – 40, старше 35 лет — 50 чеков.





Предполагалось, что профессиональным посредником, который поможет гражданам грамотно вложить чеки «Имущество», станут специализированные инвестиционные фонды – СИФы. Схема работы СИФов была проста: они скупали у граждан чеки «Имущество» в обмен на собственные акции, а затем в обмен на эти чеки приобретали акции приватизируемых предприятий. Всего с 1994 года лицензии на работу в качестве СИФ получили 47 компаний, самому крупному из них – «Первому республиканскому инвестиционному фонду» доверили свои чеки более 60 тысяч граждан. При этом СИФы не могли приобретать более 10% акций одного предприятия в процессе приватизации и инвестировать более 5% своих фондов в ценные бумаги одного эмитента.





Как известно, после прихода к власти А. Лукашенко приватизация в Беларуси фактически остановилась. Тихим сапом продолжалась лишь массовая приватизация. Однако с чекового рынка были устранены специнвестфонды, которые во всех постсоциалистических странах играли «первую скрипку» при проведении народной приватизации. Состоялся лишь один чековый аукцион для СИФов и других юридических лиц. Других вариантов вложить саккумулированные ваучеры фонды не имели.





Но и ваучерную приватизацию власти начали быстро притормаживать. По решению президента из льготной приватизации исключили все крупные, а также и мало-мальски значимые предприятия. Это означало, что граждане Беларуси не могли обменять свои чеки на акции этих предприятий через отделения Беларусбанка.





В 2010 году курс на сворачивание льготной приватизации в Беларуси был узаконен. Новый закон о приватизации исключил продажу работникам предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих государству акций ОАО, созданных в процессе преобразования госпредприятий, за денежные средства на льготных условиях и в обмен на ИПЧ «Имущество». Вслед за этим наиболее привлекательные для вложения чеков предприятия были полностью исключены из сферы действия массовой приватизации. Как следствие, ваучерная приватизация в стране практически угасла.





На денежную компенсацию нет денег





В Беларуси выдача ИПЧ «Имущество» гражданам проводилась с 1 апреля 1994 года до 1 июля 1997 года. Правом на получение чеков обладали 7,8 млн. граждан. Получили чеки 4,9 млн. граждан (62,8%), не получили – 2,9 млн. граждан (37,2%). В том числе 2,1 млн.граждан не обращалось за начислением чеков, еще 0,8 млн.граждан не получили их в установленные законодательством сроки.





Общая сумма полученных гражданами Беларуси чеков составила 427,6 млн. штук. За время проведения чековой приватизации 2,7 млн граждан Беларуси использовали чеки — всего 259,3 млн штук. Не использованы 168,3 млн. чеков — около 40% от количества выданных.





Согласно ст. 13 Закона «Об именных приватизационных чеках» по истечении срока обращения приватизационных чеков не использованные владельцем чеки могут быть предъявлены для погашения по месту выдачи или Нацбанку Беларуси. То есть, государство гарантирует владельцу чеков выплату компенсации по стоимости на момент окончания выдачи. Однако компенсации будут подлежать только лично начисленные ИПЧ «Имущество». При этом размер компенсации и порядок ее выплат должно определить правительство.

Платить населению за неотоваренные чеки власти не хотели, поэтому и срок завершения чековой приватизации неоднократно продлевался. А неоднократные попытки правительства свернуть чековую приватизацию без выплаты денежной компенсации депутаты ранее неоднократно блокировали.





Попытка завершить чековую приватизацию, например, в 2006 году без компенсации неиспользованных чеков провалилась. Правительство отозвало свой законопроект из парламента, понимая, что он не будет принят.





Несколько лет назад в ходе парламентских слушаний по перспективам чековой приватизации ряд депутатов, а также директора ведущих предприятий говорили о недопустимости ее сворачивания. Аргументы оппонентов правительства тогда сводились к следующему. Так как лучшие предприятия в Беларуси были выведены из-под чековой приватизации, возможности населения по использованию ИПЧ «Имущество» были ограничены. С другой стороны, люди не хотят вкладывать свои чеки в предлагаемые ОАО, ибо большинство из них либо убыточны, либо непривлекательны с точки зрения получения дивидендов.





Но если раньше обсуждались варианты денежной компенсации неотоваренных чеков, то в последнее время о выплате предусмотренной законом денежной компенсации за неиспользованные чеки речь не шла. Схема предлагалась простая: продлить срок обращения чеков до определенной даты, а затем оставшиеся на руках граждан сертификаты просто аннулировать. Нежелание выплачивать компенсацию правительство объясняет с обескураживающей откровенностью: в бюджете для этого нет денег.

О ваучерной приватизации советуют забыть





Попытки завершить чековую приватизацию правительство предпринимало в 1999 году, 2001-м, дважды — в 2003-м, в 2004-м и в 2007 годах и дальше. В 2016 году правительство Беларуси в 8-й раз продлило срок обращения ИПЧ «Имущество» на 3 года — до 30 июня 2019 года.





Будет ли продлена чековая приватизация в Беларуси после июля 2019 года, неизвестно, отмечал около года назад первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Алексей Васильев. «Мы не знаем, будет ли дальше продляться срок чековой приватизации. На этот счет есть разные мнения. Одни говорят — надо завершать, другие – надо продолжать. Единого мнения по этому вопросу нет», — сказал А. Васильев.





Отметим, что номинальная стоимость одного неиспользованного ИПЧ «Имущество» установлена постановлением Совета министров Беларуси от 6 июля 2005 г № 756 в размере 4 400 рублей. Номинальная стоимость чека «Имущество» сегодня — 44 копейки. Рыночной стоимости приватизационный чек сегодня не имеет, потому что он никому не нужен. По оценкам, для выплаты денежной компенсации населению за неиспользованные чеки потребуется 74 млн. рублей. В среднем гражданину Беларуси было начислено 65 чеков. Несложно подсчитать, удастся ли белорусским гражданам разбогатеть вследствие бесславно завершившейся народной приватизации.





Для сравнения: в 2003 году, согласно оценкам, каждый владелец ваучеров мог получить от 30 до 70 долларов (в зависимости от количества полученных чеков). А в 2006 году на погашение неиспользованных чеков требовалось около 409 млн. долларов – и это было сопоставимо с годовыми расходами бюджета на образование или медицину.





Тем не менее, формально чековая приватизация в Беларуси пока не завершена. Законопроект «О внесении дополнения и изменений в Закон Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» правительство внесло в Комиссию по экономической политике нижней палаты депутатов еще в апреле 2016 года. Вносились предложения предоставить владельцам неиспользованных чеков вложить их в оплату, в частности, услуг ЖКХ и т. д. Однако не похоже, что документ скоро попадет в повестку: до сих пор значится, что он находится в стадии к рассмотрению профильной комиссией.









На вопрос, что будет дальше с чековой приватизацией в Беларуси, в Комиссии по экономической политике отметили, что пока о ней можно забыть. Таким образом, чековая приватизация в Беларуси фактически бесславно завершилась и не решила ни одну из поставленных перед ней задач. Первые государственные ценные бумаги не стали стимулом развития фондового рынка в Беларуси. При этом многие граждане страны так и не смогли получить с помощью ИПЧ «Имущество» свой «кусочек» от пирога госсобственности и, более того, за четверть века успели забыть об этом законном своем праве.



