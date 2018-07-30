Депутат Воронецкий: У белорусской независимости много недоброжелателей в России

обсуждает с депутатом Палаты представителей, председателем комиссии по международным делам Валерием Воронецким. Но связаны ли эти события? Еврорадиос депутатом Палаты представителей, председателем комиссии по международным делам Валерием Воронецким.





"Видимо, есть какой-то политический заказ"





Вам не кажется, что начался очередной виток информационной войны против нашей страны?





Валерий Воронецкий: Мне кажется этой какой-то глупостью. Люди, которые это всё пишут, мягко говоря, несведущи. Ну, и, видимо, есть какой-то политический заказ. Но из круга очень мелких политиков, которые не понимают, чего они хотят. Если они хотят дружить и развивать отношения, то нужно к этому стремиться. Если они хотят кризисов и проблем, то здесь дело другое. Но они слишком мелкие, чтобы влиять на политику.





Не может быть это связано с тем, что нет согласия между Минском и Москвой по поводу кандидатуры российского посла в Беларуси?





Валерий Воронецкий: Уверен, что здесь никакой связи нет. Всё, что касается назначения новых послов — это вещи довольно закрытые, вопрос этот решают правительства двух стран. Известно, что правительства наших стран очень уважительно относятся друг к другу, президенты тоже находятся в хороших отношениях. Поэтому, всё, о чём вы говорите, это мелкие провокаторы и мелкие провокации, не более того.





"Мелкие" — это значит, что эти политики не ходят по коридорам Кремля?





Валерий Воронецкий: Конечно, не ходят. Есть же люди, которым не нравится, что здесь проводится определённая самостоятельная политика, определённые интересы, из которых исходит страна. Кому-то не очень уютно в этой ситуации, кто-то хотел бы, чтобы мы были более зависимы в определённых вопросах. На таком уровне это всё и подаётся. Потому что серьёзные политики такими вещами не занимались бы.





"Каким-то мелким политикам или экспертам не нравится, что Беларусь принимает такие самостоятельные решения"

Но материалы эти подают и довольно серьёзные ресурсы: Лента.ру — о злых белорусских националистах, ТАСС — об инсульте Лукашенко. Как это может быть воспринято российским обществом?





Валерий Воронецкий: Сегодня и у нас разные средства массовой информации по-разному оценивают те или иные явления. И в России то же самое. Я считаю, что только безответственные СМИ могут таким образом спекулировать. Провокационно спекулировать. Относиться к этому надо спокойно, с улыбкой.





Есть также мнение, что это такая месть России за белорусский 30-дневный безвизовый режим...





Валерий Воронецкий: Не согласен. Беларусь исходит из своих интересов. О 30-дневном безвизовом режиме — это разумное и своевременное решение. Может, и раньше можно было это решение принимать, но государство принимает те или иные решения тогда, когда подготовлено к этому. Нам нужно развивать туризм, быть более привлекательными для инвесторов. С точки зрения безопасности — тоже вопросов нет. И я просто уверен, что всё это (30-дневный безвизовый режим. — Еврорадио) оговаривалось, наш МИД ведёт плотные переговоры о совместной визовой политике, поэтому, не думаю, что здесь одно к другому имеет какое-то отношение. Другое дело, если каким-то мелким политикам или экспертам не нравится, что Беларусь принимает такие самостоятельные решения. Мол, пусть бы у нас спросили. Но и Россия, и другие суверенные страны принимают свои решения, и у нас разрешения не спрашивают, так как это право суверенного государства. Ну, а мы в международном плане, как союзное государство, выполняем свои обязательства, и очень дисциплинированно и ответственно действуем в этом смысле.





Таким образом, вы советуете просто не обращать внимания на всё, что пишут в российских СМИ в отношении Беларуси?





Валерий Воронецкий: Обращать внимание не надо, но надо понимать, что происходит, и учитывать это надо. Мы должны делать свои выводы и продолжать идти вперёд. Наш путь — это путь независимой суверенной страны, независимого государства, у которого есть свои интересы.





Какой вывод следует сделать?





Валерий Воронецкий: Нужно понимать, что есть не так уж и мало людей, которые недоброжелательно относятся к белорусской государственности, к белорусской независимости, суверенитету и к белорусскому народу. И быть готовым всегда защищать свои интересы.













В том числе, и с оружием в руках?





Валерий Воронецкий: Мы об этом не говорим и не думаем даже. Но если понадобиться, всегда за себя постоим.

"Отказы белорусам в "шенгене" такие мизерные, что по всем их показателям давно уже нужно было ввести безвизовый режим"





Кстати, о безвизовом режиме: стоит ли нам ожидать какого-то ответа на него со стороны ЕС? Известно, что Еврокомиссия пригласила белорусскую сторону на очередной раунд переговоров по уменьшению стоимости "шенгена" для белорусов...





Валерий Воронецкий: Беларусь уже очень давно ждёт адекватной реакции со стороны ЕС. Но известно, что Евросоюз — очень бюрократическая система, им очень трудно принять какое-то решение, когда все страны-члены ЕС должны поддержать его. Мы исходим из того, что время всё расставит по своим местам и что Евросоюз должен реагировать на это.









Кстати, я разговаривал частно с представителями консульских служб различных европейских стран, и они говорили, что процент отказов белорусам в визах такой мизерный, что по всем их показателям для белорусов давно уже нужно было ввести безвизовый режим. Что, по их внутренним документам, по их нормативам, для такой страны как Беларусь давно должны были ввести безвизовый режим. Но не только не вводят, а всё никак не решат вопрос по поводу уменьшения стоимости виз. Что до очередного раунда переговоров на этот счёт, то очень хотелось, чтобы во время него точку в этом вопросе поставили. Но каждый раз возникают какие-то дополнительные вопросы, и сегодня нельзя с уверенностью говорить, что переговоры будут успешно завершены.



