Мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

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Неизвестный мужчина, пишет БелТА, подорвал себя на футбольном поле в районе Стамбер города Вервье в восточной части Бельгии, сообщают информагентства.

По информации телерадиокомпании RTBF, речь идет о мужчине 50-60 лет.









Полиция и прокуратура города работают на месте происшествия. Полиция установила широкий периметр безопасности вокруг места взрыва, футбольное поле проверили саперы. Правоохранители рассматривают в качестве главной версии самоубийство, не считая произошедшее попыткой теракта. Кроме подорвавшего себя мужчины, никто не пострадал.



