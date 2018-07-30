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Шок: гродненец забавы ради жестоко убил кошку. Живодера ищет милиция
О происшествии стало известно, благодаря записи с видеокамеры, расположенной в районе Индурского шоссе в Гродно.
В середине июля на видео попал неизвестный мужчина. Присев около грузовых контейнеров, он подозвал к себе кошку, гладил ее, а потом вдруг начал бить и душить животное, пишет в социальных сетях гродненская организация «
О случае сообщили участковому. Теперь живодера разыскивает милиция. По факту происшествия ведется проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела.
Тех, кто узнал мужчину, просят обратиться в милицию, пишет
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О происшествии стало известно, благодаря записи с видеокамеры, расположенной в районе Индурского шоссе в Гродно.
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