Шок: гродненец забавы ради жестоко убил кошку. Живодера ищет милиция

След жизни ». В середине июля на видео попал неизвестный мужчина. Присев около грузовых контейнеров, он подозвал к себе кошку, гладил ее, а потом вдруг начал бить и душить животное, пишет в социальных сетях гродненская организация «».





О случае сообщили участковому. Теперь живодера разыскивает милиция. По факту происшествия ведется проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела.









nn.by Тех, кто узнал мужчину, просят обратиться в милицию, пишет



