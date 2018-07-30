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Белорусские нефтяники построили еще одну поисковую скважину в Сибири
Специалисты РУП «БелНИПИнефть» завершили бурение поисковой скважины №829 на Метельном месторождении (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия).
Как сообщили
В 2015 г. специалисты «БелНИПИнефти» детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные с точки зрения наличия углеводородов структуры – для глубокого бурения.
В качестве одной из них стала Восточно-Метельная. В результате бурения скважины №828 была открыта газоконденсатная залежь БП7/2 Метельного месторождения. Из скважины получили приток более 350 тыс. куб. м газа и более 30 куб. м газоконденсата в сутки.
В дальнейшем при освоении этой скважины специалисты уточнили геологическое строение месторождения, выработали перспективные предложения для оценки запасов, подтверждения и уточнения границ возможных ловушек нефти и газа в других пластах.
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Специалисты РУП «БелНИПИнефть» завершили бурение поисковой скважины №829 на Метельном месторождении (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия).
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