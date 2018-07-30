Страсти под Слуцком: ворвалась в чужой двор, разбила BMW X5 и спряталась в колодце

kurjer.info Татьяна Чёрная, старший следователь Слуцкого РОСК. Подробности рассказалаТатьяна Чёрная, старший следователь Слуцкого РОСК.





Подозреваемая (45-летняя местная жительница) и потерпевшая (44-летняя солигорчанка) — соседки.





Сельчанка через огород прибежала во двор к солигорчанке, бегала по территории, а потом схватила из кучи кирпич и бросила его в BMW X5. Когда на улицу вышла хозяйка с приехавшими в гости родственниками, женщина убежала через дворы и огороды соседей.





Чтобы спрятаться от милиции, она прыгнула в колодец в своём дворе. Доставали её оттуда сотрудники МЧС.





«Накануне конфликта у соседок не было. А сама подозреваемая так и не смогла объяснить причину своего поведения. Женщина раньше не попадала в поле зрения милиции. В отношении неё возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ей грозит до 3 лет лишения свободы», — рассказала Татьяна Чёрная.



