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Страсти под Слуцком: ворвалась в чужой двор, разбила BMW X5 и спряталась в колодце

31.07.2018 17:46 — Разное | Партизан  
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Это произошло 29 июля около 16 часов в одной из деревень Слуцкого района. Женщина была трезвая, но объяснить своё поведение она не смогла.

Подробности рассказала kurjer.info Татьяна Чёрная, старший следователь Слуцкого РОСК.

Подозреваемая (45-летняя местная жительница) и потерпевшая (44-летняя солигорчанка) — соседки.

Сельчанка через огород прибежала во двор к солигорчанке, бегала по территории, а потом схватила из кучи кирпич и бросила его в BMW X5. Когда на улицу вышла хозяйка с приехавшими в гости родственниками, женщина убежала через дворы и огороды соседей. 

Чтобы спрятаться от милиции, она прыгнула в колодец в своём дворе. Доставали её оттуда сотрудники МЧС.

«Накануне конфликта у соседок не было. А сама подозреваемая так и не смогла объяснить причину своего поведения. Женщина раньше не попадала в поле зрения милиции. В отношении неё возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ей грозит до 3 лет лишения свободы», — рассказала Татьяна Чёрная.


 
 
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Это произошло 29 июля около 16 часов в одной из деревень Слуцкого района. Женщина была трезвая, но объяснить своё поведение она не смогла.
 
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