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Карательное правосудие: за полгода в Беларуси вынесено 0,21% оправдательных приговоров
За первое полугодие 2018 года в судах Беларуси оправдательные приговоры были вынесены в отношении 43 человек, при этом было осуждено 20 236 человек.
Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова.
Таким образом, оправдательные приговоры составили всего 0,21%.
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За первое полугодие 2018 года в судах Беларуси оправдательные приговоры были вынесены в отношении 43 человек, при этом было осуждено 20 236 человек.
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