Прогноз погоды на 1 августа

Последний месяц лета начнётся с тёплой и сухой погоды из-за антициклона с центром над Тверской областью России. Лишь в пятницу днём в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела.

В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В ночные и утренние часы от 14 до 20 градусов, в разгар дня температура повысится до +24…+30. Атмосферное давление существенно не изменится.

До конца рабочей недели в большинстве районов сохранится сухая погода, лишь днём в пятницу местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью от 11 до 18 тепла, в дневные часы до плюс 30.

И по традиции о метеорекордах дня. 31 июля 1994 было жарко. Так, в Высоком температура воздуха поднялась до 36. А в 2015 по Брестской области наблюдалась утренняя прохлада – всего около четырех градусов выше ноля. Были в этот день и сильные дожди. В 2002 в Славгороде выпало почти 51 мм осадков.

По народному календарю сегодня день Емельяна. По погоде определяли, какой будет осень. Если солнечный день, она будет тёплой. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой. А если листья берёзы с верхушки начали желтеть – осень придёт рано.