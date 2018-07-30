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В Беларуси планируется внести изменения в Закон "О туризме"

31.07.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси планируется внести изменения в Закон "О туризме"
БЕЛТА

Изменения в Закон "О туризме" включат в план подготовки законопроектов на 2019 год, сообщил  БЕЛТА директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей МОЛЧАН.

"Изменения в Закон "О туризме" уже созрели. Нынешняя ситуация дает дополнительные аргументы для ускоренного внесения этих изменений, - рассказал Андрей Молчан. - Что касается Министерства спорта и туризма как регулятора, то мы со своей стороны инициировали перед правительством и парламентом внесение изменений в Закон "О туризме", этот законопроект включат в план нормотворческой деятельности на 2019 год".

Обновленная редакция закона может быть подготовлена уже в первом полугодии 2019 года. Андрей Молчан отметил, что о конкретных новшествах, которые появятся в новом законе, пока говорить рано, они еще прорабатываются. По его словам, ситуацию на рынке анализирует Республиканский союз туристической индустрии, который внесет в Минспорт соответствующие предложения для рассмотрения.

Как сообщили  БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туриндустрии, предложения по изменению законодательства в туристической отрасли обсуждались на расширенном заседании правления союза с участием региональных представителей на минувшей неделе.

Принято решение внести в Министерство спорта и туризма предложения по корректировке Закона "О туризме" и других нормативных правовых актов, регулирующих турдеятельность, с их последующей детальной проработкой специальной рабочей группой, включающей представителей всех заинтересованных сторон.

Суть предложений заключается в законодательной дифференциации национальных и иностранных туроператоров, законодательном разделении выездных и въездных туроператоров, туроператоров и турагентств и обязательной сертификации турагентской деятельности. Инициативы также касаются правил работы турагентства с туроператорами, страхования ответственности туроператорской деятельности, индивидуальных финансовых гарантий для выездных туроператоров, деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Кроме того, на заседании Республиканский союз туриндустрии выступил с поддержкой инициативы Минспорта об объединении безвизовых зон Брестской и Гродненской областей. В качестве пилотного проекта предлагается предоставить возможность свободного перемещения по установленному коридору между безвизовыми зонами для организованных тургрупп.

Изменения в Закон "О туризме" инициирует и Республиканский союз туристических организаций. В частности, союз предложил введение механизмов обязательного страхования ответственности туроператоров, создание государственного страхового фонда, разграничение ответственности туроператоров и турагентств перед туристами. Корректировка законодательства в сфере туризма обсуждается в этом году на фоне ситуации с аннуляцией путевок российского туроператора "Натали турс".

По информации Минспорта, в Беларуси было продано около 400 туров, которые впоследствии были аннулированы. Точные сроки выплат по этим путевкам не озвучиваются - это решение должен принять московский офис "Натали турс". Представители турбизнеса опасаются, что сложившаяся ситуация может привести к банкротствам на белорусском рынке.

 
 
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Обновленная редакция закона может быть подготовлена уже в первом полугодии 2019 года.
 
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