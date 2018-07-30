В России выпускают пособие, которое поможет выучить мову

В Москве напечатали первое пособие по беларускому языку из серии учебников по методу Ильи Франка, пишет «Радыё Свабода». На русский перевели сборник рассказов Людмилы Рублевская «Старасьвецкія міты гораду Б*». На обложке – рисунок Наполеона Орды.

Людмила подтвердила, что издатели получили у нее разрешение на использование рассказов.

Метод Ильи Франка заключается в том, что сначала в книге идет отрывок с вкрапленным в него дословным переводом и небольшим комментарием. Затем тот же текст печатается без подсказок. Такой метод отличается от способа, когда полный перевод представлен 2-й колонкой или во второй половине книги.

Фрагмент книги

Чараціла памятаў яшчэ далікатэсны смак (Черетила помнил еще деликатесный вкус) злоўленага тут і засмажанага на лясным вогнішчы лебедзя (пойманного тут и зажаренного на лесном костре лебедя; вогнішча, н – костер)… Няпрошаны госць прыўзняўся над хмызнякамі (непрошеный гость приподнялся над зарослями; хмызняк, м – кустарник; заросль)… Затрашчалі галінкі (затрещали веточки)…

Чараціла памятаў яшчэ далікатэсны смак злоўленага тут і засмажанага на лясным вогнішчы лебедзя… Няпрошаны госць прыўзняўся над хмызнякамі… Затрашчалі галінкі…