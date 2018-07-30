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Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

31.07.2018 19:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. И новость последнего часа. С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. Соответствующий указ подписал Президент.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Эксперты уже назвали это решение – очередным серьезным шагом в упрощении работы крупного бизнеса в стране.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

17 стран в самых разных точках планеты. Партнеров по Евразийскому союзу до глубоких Нидерландов и Республики Корея. Три четверти товара предприятия отгружают на экспорт, только за полгода наторговали на 28 миллионов долларов. География интересов этого текстильного гиганта предполагает не только диалог на иностранном языке, но и расчеты в иностранной валюте.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного предприятия:
Мы осуществляем сегодня достаточно мощные технические переоснащения. Необходима закупка оборудования и, конечно же, текущая работа по закупке химикатов и красителей, которые закупаются в основном за пределами Республики Беларусь. Предприятие, продавая валютную выручку, теряло на обменном курсе. А закупая ее, мы теряли время и средства на приобретения валюты.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Экспортеры действительно могут вздохнуть свободнее. Обязательная продажа валютной выручки осталась в прошлом. Что это значит? Дело в том, что порой складывалась парадоксальная ситуация. Работала схема: получил прибыль в валюте – обязательно конвертируй ее часть в рубли через валютно-фондовую биржу.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

А затем приходилось снова покупать валюту все на той же бирже, чтобы, например, погасить кредит или рассчитаться с поставщиками. Вот только курс мог быть уже совсем другим. Да и бумажная волокита отнимала силы и нервы. Документ с первых минут «окрестили» революционным шагом на пути либерализации бизнеса.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:
Комиссии, которые выплачивались при купле-продаже, они также влияют на экономику предприятия, не говоря уже о курсовых разницах. Нужно отметить, что этот указ революционный с точки зрения либерализации валютного рынка. Принятие данного указа стало правильным методом к дедолларизации дальнейшей нашей экономики.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Оценят нововведения и те предприятия, которые закупают оборудование у иностранных партнеров. Минус – затраты на конверсию. Плюс – скорость принятия решения.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Виктор Щетько, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Предприятие самостоятельно будет принимать решение о том, сколько выручки валютной продать для того, чтобы обслуживать какие-то белорусские здесь услуги и сколько выручки валютной оставить для того, чтобы пустить на комплектацию техники.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

О том, что систему нужно переформатировать, говорили давно. Причем и бизнес, и власти. К отказу от обязательной продажи валютной выручки планомерно шли несколько лет. Постепенно снижали процент. Последнее время сумма обязательной продажи составляла 10 % от всей валютной выручки. Но для полной отмены норматива нужно было, что бы сошлись экономические звезды. Еще два года назад аналитики Евразийского банка развития называли три условия, которые необходимы для либерализации валютных отношений. Стабильный уровень золотовалютных резервов, положительный платежный баланс и высокая степень доверия населения к национальной валюте. Принятое решение – уверенная демонстрация: все условия выполняются.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:
Валюта нужна нашим предприятиям только для расчета за рубежом. Не надо, чтобы валюта «ходила» на рынках внутри страны, надо пользоваться крепким белорусским рублем. Правительство, как экономика показывает, все делает для того, чтобы ставки смогли снизиться, а укрепление белорусского рубля позволило не закупать излишне эту валюту.

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Одним ловом, куда не посмотри – везде внушительные аргументы «за». И еще один нюанс. Раскрепощение валютного рынка – еще один шаг на пути гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза. Это значит, равные экономические условия для всех.
 

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новости Беларуси. И новость последнего часа. С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. Соответствующий указ подписал Президент. Эксперты...
 
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