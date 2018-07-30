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Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты"
31.07.2018 20:02 — Разное | Ежедневник
Во вторник, 31 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил подписал указ "Об отмене обязательной продажи валюты". Документ вступает в силу после опубликования.
Как сообщила пресс-служба главы государства, указ принят с целью либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси и стимулирования деловой активности в стране.
Как отмечается в сообщении, обязательная продажа валютной выручки субъектами хозяйствования применялся как инструмент регулирования валютного рынка страны и начал действовать еще во время становления белорусской экономики. Однако сегодня он все больше воспринимается со стороны инвесторов, как инструмент административного ограничения, что является сдерживающим фактором для привлечения инвестиций в страну.
Этот инструмент также серьезно ограничивал в развитии белорусских экспортеров, вынуждая продавать заработанную ими валюту.
Отмена обязательной продажи валюты даст толчок развитию белорусского бизнеса, привлечению в страну иностранных инвестиций и повысит уровень доверия бизнес-среду к белорусскому рублю.
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Во вторник, 31 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко отменил подписал указ "Об отмене обязательной продажи валюты". Документ вступает в силу после...
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