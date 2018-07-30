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Белорусским медикам повысят зарплату

31.07.2018 19:20 — Разное | Интерфакс  
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Белорусским медикам до конца 2018 года планируют повысить заработную плату, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Белорусским медикам планируется увеличить заработную плату в несколько этапов", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава Елены Ткачевой, белорусским медикам планируют увеличить заработную плату в несколько этапов. А до 2025 года она вырастет в два раза.

Повышение пройдет в несколько этапов, первый из которых – в нынешнем году.

"В настоящее время Минздрав совместно с министерством финансов и министерством труда и социальной защиты определяет размеры и конкретные сроки повышения зарплат", - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Во второй половине года в Беларуси пройдет первый этап повышения заработной платы работникам системы здравоохранения. Ожидается, что повышение зарплаты коснется врачей, в том числе руководителей учреждений здравоохранения, средних медработникам, провизоров и фармацевтов, а также медицинских физиков, биологов и химиков, которые вместе с медработниками участвуют в оказании высокотехнологической медицинской помощи.

Зарплаты санитарок, работников хозяйственно-обслуживающей сферы (экономистов, бухгалтеров, инженеров и др.), гардеробщиков, рабочих, обслуживающих здания, подсобных рабочих будут повышаться с увеличением тарифной ставки 1 разряда.

 
 
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Белорусским медикам до конца 2018 года планируют повысить заработную плату, сообщили в пресс-службе Минздрава. "Белорусским медикам планируется увеличить...
 
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