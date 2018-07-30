Замминистра иностранных дел Беларуси обсудил вопросы взаимодействия Беларуси и агентств системы ПРООН с Иоанной Казаной-Вишневецкий

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с постоянным координатором ООН в Беларуси, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Постоянным координатором ООН, Постоянным представителем ПРООН, представителем ЮНФПА в Беларуси Иоанной Казаной-Вишневецкий", - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Беларуси и агентств системы ООН в области достижения целей устойчивого развития, осуществления проектов международной технической помощи, чернобыльского сотрудничества, продолжения совместной работы по правозащитной тематике.

Постоянный координатор детально проинформировала о ходе реформы системы развития ООН и ее влиянии на возможности дальнейшего сотрудничества между Беларусью и организацией. И.Казана-Вишневецкий также рассказала о ключевых мероприятиях, планируемых к проведению в Беларуси в ближайшее время агентствами системы ООН.

"Заместитель министра представил национальные приоритеты Беларуси в области международного технического сотрудничества в соответствии с национальной программой международной технической помощи до 2020 года", - отметили в МИД Беларуси.

Также А.Дапкюнас выразил надежду белорусской стороны на более инициативное подключение страновой команды ООН в Минске к разработке и осуществлению вместе с национальными партнерами максимально экономных и эффективных проектов технической помощи по приоритетным для страны направлениям в экономической, экологической и социальной областях. Она отметил особую важность сохранения и развития максимально открытых и основанных на доверии отношений между агентствами системы ООН в Беларуси и белорусскими ведомствами и национальными партнерами.