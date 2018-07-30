Судебные слушания по делу Манафорта открылись в американском окружном суде

Судебное заседание, обвиняемым по которому является экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, началось во вторник в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния), сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".

П.Манафорта привезли в здание суда на фургоне с тонированными стеклами.

Судебные слушания начнутся с выбора присяжных.

Ранее американская газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что первый этап слушаний, начавшийся 31 июля, продлится около трех недель. Затем в ходе вторых слушаний П.Манафорт предстанет 17 сентября перед окружным судом округа Колумбия.

Экс-главу предвыборного штаба Д.Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.

Западные СМИ отмечают, что П.Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

Несмотря на то, что обвинения в адрес П.Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, ни одно из предъявленных ему обвинений не указывает на причастность Москвы к результатам президентских выборов.

По данным телеканала Эй-Би-Си, Р.Мюллер вызовет на заседание 35 свидетелей, среди которых присутствуют как бывшие коллеги, так и друзья П.Манафорта. Так, на слушаниях будет свидетельствовать американский консультант и лоббист Рик Гейтс - бывшая правая рука П.Манафорта.